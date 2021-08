Le sports equipment benefit tournament amasse 5728 $ pour les écoles anglophones de Richmond

Richmond (RL) — La fin de semaine dernière et ce, pour une troisième année, le stade Gérard-Lefebvre de Richmond fut le théâtre d’un tournoi de balle-bénéfice au profit des écoles anglophones de la municipalité. De retour aux commandes de l’organisation, M. Yannick Maheux et son équipe de bénévoles accueillaient 12 équipes mixtes réparties au sein des classes récréatives et compétitives. Initiateur du projet en compagnie de son épouse Mélissa Loiselle, M. Maheux était fier d’annoncer que l’édition de cette année du sports equipment benefit tournament, comme il sera maintenant coutume de l’appeler, aura permis d’amasser la somme de 5728 $, laquelle sera divisée équitablement et remis aux écoles St-Francis et Regional High School, afin de moderniser leurs équipements sportifs. Au total ce sont plus de 17 300 $ qui auront été remis jusqu’ici aux établissements scolaires grâce à la création de ce tournoi et à l’implication de la population qui supporte la cause en tant que participants ou bénévoles. Il est important de mentionner que chacune des équipes inscrites fait don de leur inscription et des bourses potentielles pour le bien de la santé des jeunes.

Dans une note remise au journal, Yannick Maheux souligna toute l’importance de l’aide reçue une fois de plus de la part des personnes présentes lors du déroulement des activités. Sans vouloir n’oublier personne, ce dernier souligna notamment l’apport de Kim, Tania et Raymonde McCourt à la cantine, de Jonathan Marcotte pour ses nombreux déplacements, Mlles Mélissa Loiselle et Mélanie Sullivan qui ont pour leur part travaillée sans relâche au service de bar, de même qu’aux nombreux bénévoles qui se sont assuré de la propreté des lieux, de la musique, de l’arbitrage et du service de marqueur officiel. Monsieur Maheux ne pouvait conclure sans mentionner la grande générosité des donateurs privés de la région, ainsi que de l’ensemble des joueurs et joueuses, tout au long de la fin de semaine.

L’organisateur tenu également à remercier la ville de Richmond et son responsable des loisirs M. François Séguin, pour la gratuité du terrain. Sur le plan sportif, mentionnons que la formation de Re/Max a pris la mesure de celle de James Bushey en finale par la marque de 15 à 14 dans une fin de match enlevante. Du côté récréatif, les honneurs sont allés à l’équipe des Legends qui ont remporté la rencontre ultime au pointage de 16 à 6 face au STA Louisville Slugger. Tout indique que l’évènement sera de retour pour une nouvelle édition l’an prochain.

Félicitations à tous et à toutes !