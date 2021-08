Reprise du patinage artistique à Windsor cet automne

Windsor - Les activités du Club de patinage artistique Les patins d’argent de Windsor reprendront dans les prochaines semaines (selon les mesures sanitaires en vigueur). En plus des cours aux patineurs plus expérimentés qui ont pu être poursuivis au cours des derniers mois, les sessions de Patinage Plus débuteront en septembre.

Ce programme, adapté pour les patineurs débutants de tous les âges, enseigne les mouvements fondamentaux et les habiletés de base exigées pour pratiquer tout sport de glace. Il n’y a pas d’âge pour commencer ces cours : lors de la dernière saison régulière, les participants avaient de 2 à 65 ans !

Groupés par âge, les patineurs progressent à leur propre rythme et les entraîneurs dynamisent les séances au moyen de matériel pédagogique ludique, de musique rythmée et d’une grande gamme d’activités qui créent un environnement motivant favorisant l’apprentissage.

Activités prévues cette saison

Le Club organise des activités spéciales tout au long de l’année afin de favoriser l’esprit d’équipe. Les fêtes de l’Halloween et de Noël sont deux événements attendus par les patineurs. En plus de la distribution de friandises, tous ceux qui le souhaitent ont la chance de démontrer leurs acquis lors d’un mini-numéro. La participation au traditionnel défilé de Noël est également un moment fort de la saison. Cependant, le spectacle de fin de saison est certainement ce qui est le plus attendu par plusieurs ! La location des costumes, les répétitions en groupe et l’excitation d’exécuter les numéros devant un « vrai » public contribue certainement à la participation d’un grand nombre de patineurs.

Lauréats de la dernière saison

Chaque année, Patinage Estrie honore les patineurs qui se sont démarqués dans différentes catégories. Voici les Lauréats 2020 :

1. Claudine Poirier — Gagnante Participation adulte

2. Jeanne Vallée — Gagnante Star 4, lauréate Patineur de test

3. Ludovik St-Pierre — Gagnant Olympique spéciaux patinage plus

4. Alexis Létourneau — Gagnant Mini star messieurs

5. Céleste Garon-Rozon — Lauréate Athlète patinage plus

6. Rosalie Roy - Lauréate Participation patinage plus

7. Bianca Milette — Lauréate Athlète patinage Star

8. Florence Lapointe-Lagueux — Lauréate Mini star 1-2-3 moins de 8 ans

9. Ozyanne Groulx-Boutin — Lauréate Olympique spéciaux star

10. Émilie St-Onge — Lauréate Mini star 1-2-3 plus de 8 ans

11. Eve Mailloux — Lauréate Test primaire

12. Laurence Catala — Lauréate Test primaire

13. Matys Bruneau — Lauréat Mini star messieurs

14. Zackary St-Pierre — Lauréat Mini star messieurs

15. Aurély St-Pierre — Lauréate Assistante de programme

16. Pamela Mailhot — Lauréate Bénévole de club

17. Sylvie Maheux — Lauréate Entraîneur de club

18. Sophie Dubé — Lauréate Star 5 moins de 13 ans