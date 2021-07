Le Desjardins – Wild se prépare pour la prochaine saison

Windsor - Le Desjardins - Wild de Windsor est en pleine période de préparation en vue de la saison 2021-2022. Après une pause d’une saison, en raison de la pandémie, les dirigeants de la formation windsoroise sont confiants que cette fois... ce sera la bonne.

« Nous travaillons fort à tous les niveaux pour pouvoir reprendre nos activités et ce tout en respectant les directives qui seront en vigueur, d’expliquer le président, Benoit Lefebvre. Notre comité hockey et les gens à l’administration de l’équipe redoublent les efforts afin d’être prêts lorsque le signal de départ sera donné. »

L’objectif du Desjardins – Wild est précis... reprendre là où tout a bien commencé en en 2019-2020 à la première saison de l’équipe dans la Ligue régionale de hockey.

« Nous ne regrettons aucunement d’avoir décidé de se joindre à la ligue actuelle, selon monsieur Lefebvre. Le fait que d’aligner seulement des joueurs de la région est bénéfique car les partisans s’identifient à eux. D’ailleurs, nos assistances aux matchs l’ont prouvé et la demi-finale contre Coaticook a attiré des foules considérables. Mais la pandémie est arrivée au moment où nous en étions au meilleur de la saison de hockey. »

Soulignons que les dix équipes qui devaient prendre part à la saison 2020-2021 seront de l’aventure, incluant les nouvelles équipes de La Guadeloupe et Lac-Mégantic.

Retour de Sébastien Letarte derrière le banc de l’équipe

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Sébastien Letarte afin de diriger notre équipe, à nouveau, pour la prochaine saison, d’affirmer Benoit Lefebvre. Samuel Meunier est également de retour comme directeur général et gouverneur. D’ailleurs, il sera présent à la réunion de la ligue le 3 août prochain. »

Le Desjardins – Wild peut également compter sur une équipe de direction et des responsables engagés vers l’excellence à tous les niveaux.

Benoit Lefebvre, président

Patrick Lefebvre, vice-président et gouverneur

Samuel Meunier, directeur général et gouverneur

Robert Legault, communications et réseaux sociaux

D’autres personnes se joindront au comité prochainement afin d’apporter leur coup de pouce dans différents rôles.

En terminant, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François poursuit son partenariat de prestige avec l’équipe en vue de la saison 2021-2022. C’est avec fierté que le Wild se promènera partout à travers la LRH en portant le nom de cette institution financière engagée dans son milieu. Maintenant, les gens d’affaires de la région seront sollicités prochainement afin d’appuyer le hockey du Desjardins – Wild. Ce sera une belle occasion de s’afficher dans un des arénas les plus achalandés de la région à longueur d’année.

Des détails additionnels vers la prochaine saison du Desjardins – Wild viendront dans les prochaines semaines, incluant un nouveau site Internet pour faire la promotion de nos activités. Ce site sera mis en ligne dès que nous aurons la confirmation que nous pourrons avoir une saison.

Une chose qui est certaine, notre organisation est motivée à présenter des soirées de hockey dans le respect des directives en vigueur et dans le but d’offrir un produit de divertissement de qualité aux amateurs de hockey de toute la région. Et toujours à un prix abordable pour les familles!

Cette saison, plus que jamais... SOYONS WILD!