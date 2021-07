La saison des tournois de balle est bien amorcée dans la région

Actualités-l’étincelle (RL) —L’arrivée de la saison estivale et le passage en zone verte aura certainement permis aux nombreux amateurs de sports de retrouver le sourire an même temps que la pratique de leurs activités favorites. C’est notamment le cas de la balle lente qui regagnent de plus en plus en popularité non seulement dans la région, mais également dans l’ensemble de la province, alors que les tournois se multiplieront pratiquement toutes les fins de semaine au cours de l’été.

De ce fait, le terrain de balle de Saint-François accueillait justement du 25 au 27 juillet dernier, le premier volet d’une série de compétitions qui se dérouleront au cœur d’un circuit de tournois régional, regroupant 12 équipes de classe E. Affilié à la Fédération Softball Québec, ce premier évènement aura permis de mettre en évidence plusieurs équipes du territoire couvert par le journal Actualités-l’étincelle, alors que les Saints de Saint-François, la formation de Notaires des Sources de Richmond, la jeune équipe de Re/Max, provenant en grande partie de Saint-Claude ainsi que Béton Bédard de Val-des-Sources, étaient tous au nombre des équipes en compétition. Bien que l’ensemble des équipes locales aient livré de très bonnes performances en levée de rideau, la formation de Béton Bédard, dirigée par Yvon Moffat, s’est particulièrement démarquée en atteignant la demi-finale, mais où l’équipe s’est toutefois malheureusement inclinée par la marque de 5 à 4, face aux éventuels gagnants du tournoi, soit la formation des Vagabonds. L’organisateur de l’évènement M. Yannick Maheux, tenait d’ailleurs à remercier le groupe Adrénaline Sports Trans-Actions pour la commandite d’une partie des items soumit en tirages lors de la fin de semaine et dont le gagnant fut Marc-André Jeanson. Le prochain arrêt du circuit Adrénaline sera à nouveau sur le terrain de balle situé au Parc des Pionniers de Saint-François-Xavier-De-Brompton, au cours de la présente fin de semaine, endroit où les équipes croiseront le fer une nouvelle fois entre eux.

Calibre D

Mentionnons également le parcours intéressant de deux autres équipes locales ayant défendu les couleurs de la région, lors d’un tournoi de calibre D présenté cette fois à Sorel au cours du week-end dernier. Chacune de nos deux MRC était représentée lors de l’évènement, alors les joueurs du Roadrunner du Val-Saint-François du capitaine Antoine Bégin ont baissé pavillon 5 à 4 en quart de finale tôt dimanche matin, après un parcours sans failles de deux victoires en autant de matchs la veille, tandis que Mike Leblanc et ses hommes du Complexe Sports CBA de Val-des-Sources, n’ont malheureusement pu traverser quant à eux la ronde de qualification du samedi.