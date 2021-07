Des trottoirs aux couleurs des Canadiens de Montréal

Danville(RL) —Il va s’en dire qu’avec le parcours des Canadiens de Montréal cette année, les séries d’après saisons de Ligue nationale de hockey revêtent un tout autre aspect pour les fervents amateurs, tout comme pour les admirateurs du moment. Ainsi, si l’on remarque notamment le retour des traditionnels petits drapeaux aux fenêtres des véhicules, des affiches colorées et de grands drapeaux aux barreaux de galeries des résidences, Mme Annic Gingras, une citoyenne de Danville a quant à elle trouvé une manière plutôt originale d’encourager son équipe.

En effet, cette dernière y est allée de créations de dessins et commentaires crayonnés, et ce, à même le trottoir en face de son domicile situé sur la rue Water. La dame nous confiait écrire parfois ici et là, de petites citations et phrases portatives, mais qu’avec la fièvre des séries, celle-ci a laissé libre cours à sa création, question d’appuyer les Canadiens bien entendu, mais également de permettre un peu aux passants de se changer les idées à l’aide de ce simple geste. À l’aube du cinquième affrontement de la finale de la coupe Stanley entre Montréal et le Lightning de Tampa Bay, tout est à souhaiter que ces quelques marques d’encouragements réalisées il y a de cela plus d’une semaine maintenant par Mme Gingras, puissent jouer un rôle de superstition positive en faveur des Canadiens, eux qui, rappelons-le, tire de l’arrière 3-1 dans leur duel de série finale. Quoi qu’il en soit, le parcours aussi euphorisant qu’inattendu de la part de l’équipe montréalaise, aura certainement su raviver le rêve et l’espoir auprès des fidèles partisans non seulement pour cette année, mais également celles à venir.