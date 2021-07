Un coup d’envoi de grande envergure pour officialiser un déconfinement bien mérité

Windsor (SFT) — C’est avec un plaisir et une excitation palpable que 53 équipes de soccer ont participé à un coup d’envoi phénoménal durant la fin de semaine du 26 et 27 juin cette année lors du Festival d’ouverture U9-U10 à Windsor.

Ces 53 équipes étaient en provenance de 9 clubs de soccer de l’Estrie et de l’Optimum de Victoriaville. La saison qui commence normalement la fin de semaine de la fête des Patriotes, en mai, accuse un peu de retard, mais grâce à un agencement et une organisation qui dénote une réelle envie de jouer et de profiter au maximum d’un été déjà plutôt avancé, il sera heureusement possible d’avoir le même nombre de matchs que lors d’une saison dite normale. Maintenant, plusieurs matchs seront regroupés lors d’une même journée afin de non seulement réduire les déplacements pour les parents, mais permettant de répondre à une soif de jeu pour les jeunes et moins jeune. Est-ce que cette sortie de la zone de confort habituelle annonce une nouvelle normalité renouvelée au sein de l’organisation ? Peut-être ! L’optimisation des déplacements charmera fort probablement plus d’un parent, offrant ainsi un peu plus de temps libres, tout en augmentant le temps de jeu de leurs enfants. Le meilleur des deux mondes, quoi ! C’est donc avec le plus grand des plaisirs que nous vous annonçons le début d’une saison haute en couleur et en dépassement.

Au sujet des normes sanitaires exigibles lors des matchs, pour le moment, on parle d’une obligation de se laver les mains lors d’une entrée et d’une sortie du terrain de jeu et d’une distanciation lorsque les joueurs et joueuses seront au banc. Rien de trop dérangeant, donc ! Plus d’espace pour refroidir les athlètes entre chaque entrée en jeu, si l’on veut le voir de manière positive ! Bonne saison à tous, que le plaisir soit au rendez-vous !