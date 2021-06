Présentation du tournoi de balle du Festival des Gourmands les 20, 21 et 22 août

Val-des-Sources(RL) —La reprise autorisée des sports d’équipes à l’extérieur cette semaine permet aussi d’officialiser la tenue du toujours populaire tournoi de balle lente du Festival des Gourmands de Val-des-Sources. René Lachance qui est à la tête de l’organisation du tournoi depuis sept ans maintenant sera notamment épaulé cette année par M. Dany Richard. Seulement 12 équipes de classe E se livreront bataille cette année, le tout au sein de la catégorie Mixte (9 Garçons et 2 Filles) lors de la fin de semaine du 20, 21 et 22 août. Affiliés pour une première fois à l’association Softball Québec et délaissant donc par le fait même le volet SPN, les organisateurs pourront permettre une meilleure gestion du classement individuel des joueurs de chacune des équipes inscrites ; toujours dans le but d’assurer le meilleur niveau de jeu possible.

« Étant donné que toutes les joutes auront lieu au Terrain Lou-Richard, nous avons choisi de réduire le nombre d’équipe cette année, afin de prévoir un déroulement plus adéquat des activités et permettre également aux équipes de disputer leurs parties à des heures jugées plus convenables pour tous. », expliqua René Lachance. Si plusieurs équipes ont d’ores et déjà manifesté de l’intérêt pour s’inscrire, les organisateurs nous confirment qu’il reste tout de même quelques places de disponibles pour participer à l’évènement. Les capitaines peuvent donc entrer en contact avec l’un ou l’autre des organisateurs, afin d’obtenir plus d’information ou encore pour réserver leur place. Le coût d’inscription s’élève à 350 $ et chacune des formations aura un minimum de trois parties assurées lors du tournoi.