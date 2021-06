La saison de baseball mineur s’amorcera sous peu pour les jeunes de la MRC des Sources

Val-des-Sources(RL) —L’association du baseball mineur des Sources devrait être en mesure d’amorcer officiellement sa saison 2021 au cours de la semaine prochaine. Bien que la sélection des équipes soit faite et que des pratiques extérieures ont déjà eu lieu, la reprise des matchs, ne sera autorisée que lorsque la région passera en zone jaune, situation qui devrait se régulariser dans quelques jours, selon les prévisions. Ce seront donc près de 90 jeunes qui fouleront les terrains de baseball des parcs Dollard et Lou-Richard de Val-des-Sources, ainsi que celui du parc Donald-Roy de Danville, au cours de la présente saison.

« Nous constatons une légère hausse d’inscriptions en comparaison avec l’année dernière, mais nous sommes tout de même encore un peu en deçà des 125 participants qui formaient nos équipes il y a quelques années. Nous avons la déception cette année d’annoncer l’absence complète d’équipe de notre association au niveau Moustique, justement en raison d’un manque d’inscriptions dans ce groupe d’âge. Toutefois, 23 jeunes sont inscrits dans la catégorie des 7 ans et moins, ce qui donne confiance en l’avenir. », confia Cindy Yergeau présidente de l’Association du Baseball mineur des Sources.

« Les sélections par catégories sont maintenant faites et les joueurs et joueuses des As (mixtes) et des Racoons (Filles), sont pour la plupart d’ores et déjà fins prêts à amorcer leur calendrier de 20 parties cette saison et tenter de se tailler une place pour les championnats de l’automne, qui sont prévus à l’horaire cette année. », poursuivit la présidente.

Bien entendu, à l’instar de la dernière année, il y aura maintien des règles sanitaires lors des pratiques et des parties. De plus, le conseil d’administration de l’association désire informer la population qu’il est toujours possible de joindre les rangs des équipes d’entraineurs, alors que le poste d’entraineur-chef du niveau Pee Wee B est disponible ainsi qu’un rôle d’adjoint au Pee Wee A. Les personnes intéressées sont invitées à manifester rapidement leur intérêt auprès du comité organisateur, en raison de la proximité des dates du début des activités.