Un peu de LNH dans les vestiaires de l’aréna Connie-Dion

Val-des-Sources(RL) —Les joueurs et joueuses de hockey de la MRC des Sources bénéficieront d’une toute nouvelle ambiance dans les vestiaires lorsque l’aréna Connie-Dion de Val-des-Sources ouvrira ses portes pour la prochaine saison prochaine. C’est que la direction de l’établissement à fait repeindre les six chambres de joueurs aux couleurs des équipes originales de la Ligue nationale de hockey.

« Cela faisait déjà un certain temps que cette idée m’avait traversé l’esprit et lorsque nous avons dû prendre la décision de fermer l’aréna plus tôt cette année, la période en devenait une propice à le faire. Nous avons donc suggéré l’idée au conseil d’administration qui a approuvé la démarche et à partir de ce moment nous nous sommes procuré les effets et codes de couleurs nécessaires à la réalisation.

Au final il aura fallu tout près de six semaines de travail à nos deux employés chargés du projet pour en arriver au résultat souhaité. L’un des critères importants que nous recherchions était de mettre bien en évidence les logos des équipes dès l’ouverture des portes, afin de bien s’imprégner de l’atmosphère. Par cette démarche nous espérons que cela saura égayer les espaces vestiaires et agrémenter encore un peu plus l’expérience des jeunes et moins jeune, utilisateurs de nos installations. », commenta Daniel Garant, coordonnateur de l’aréna.