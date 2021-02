Soutien aux Sentiers de l’Estrie durant la semaine de relâche

Estrie – Les députées et députés estriens soutiennent la logistique des Sentiers de l’Estrie à l’occasion de la semaine de relâche, du 1er au 7 mars. Ainsi, aux principales entrées et aux heures d’affluence, du personnel d’accueil et de patrouille sera présent pour aider les randonneurs à se stationner, les informer, les diriger et s’assurer qu’ils respectent les règles de sécurité.

Les députées et députés estriens ont contribué financièrement chacune et chacun pour concrétiser ce soutien à l’accueil et à la sécurité. Ce sont : André Bachand de Richmond, Gilles Bélanger d’Orford, François Bonnardel de Granby, Isabelle Charest de Brome-Missisquoi, Geneviève Hébert de Saint-François, François Jacques de Mégantic et Christine Labrie de Sherbrooke.

Le sentier principal de 156 km traverse une grande partie de l’Estrie par ses plus beaux sites, entre Sutton et Richmond, en passant notamment par le marais de Kingsbury, les monts Stoke, Chagnon, Glen et Écho. On peut rejoindre le sentier principal via de nombreux accès.

Pour des suggestions de randonnées, on peut consulter :

https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/sentiers/suggestions.html.