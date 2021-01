Fermeture de l’Aréna Connie-Dion

Val-Des-Sources(RL) — À la lueur des plus récentes directives de la santé publique à l’effet qu’il sera interdit de pratiquer des sports intérieurs minimalement jusqu’au 8 février prochain, le conseil d’administration de l’Aréna Connie-Dion en est venu à la conclusion qu’il valait mieux mettre un terme à la saison d’activités dès maintenant. La fermeture qui fut effective dès le samedi 9 janvier dernier et qui avait été préalablement annoncée sur la page Facebook de la ville vendredi est principalement justifiée par les coûts onéreux d’opération d’un tel édifice.

« Il est important de mentionner qu’il est toujours difficile de prendre ce genre de décision, mais en tant que gestionnaire nous n’avons pas vraiment le choix en raison des coûts énergétiques très élevés auxquels nous devons faire face. Bien que nous ayons une excellente collaboration et l’appui de la municipalité dans la réalisation de nos activités, il faut comprendre que nous sommes un organisme à but non lucratif, soit une entité complètement indépendante, donc cette décision en est une purement de gestion prise par les membres du conseil d’administration de l’aréna. Je comprends que c’est vraiment dommage pour la population d’autant plus que nous avions mis en place un principe temporaire de locations de glaces pour “bulles familiales” pratiquement au quart du prix habituel, afin de donner un service intéressant aux usagers, mais avec les règles actuelles cela ne devenait évidemment plus possible malheureusement. Nous allons donc nous préparer pour une réouverture à la fin août de cette année avec l’espoir que la situation sera revenue un peu plus à la normale. », expliqua M. Daniel Garant, coordonnateur de l’aréna Connie-Dion.

Cependant, pour ce qui est de la salle d’entrainement de l’aréna, la direction maintient l’optique et espère une réouverture le 8 février, bien entendu si les consignes émises par le gouvernement le permettent à ce moment.