La LRH annule finalement sa saison

Actualités-l’Étincelle (RL) - La décision est finalement tombée au cours du week-end, alors que les dirigeants de la ligue régionale de hockey (LRH), de laquelle font partie les deux concessions de niveaux Senior A présente sur le territoire desservit par le journal Actualités-L’étincelle, en ont officialisé l’annonce. C’est donc dire que l’on doit tirer un trait non seulement sur les séries de la saison dernière, mais également sur l’entièreté de la présente en raison de la pandémie de covid-19 qui continue de sévir. Les amateurs devront donc faire preuve de patience avant de retrouver leurs favoris locaux et d’assister de nouveau aux confrontations qui ne cessaient de gagner en intensités entre le Nordik Blades et le Desjardins-Wild de Windsor. « Nous sommes évidemment déçus de la tournure des évènements, car nous avions eu un début de camp fort prometteur et l’engouement était bien présent, mais en même temps ce n’est pas une grande surprise dans les circonstances. Nous continuerons de travailler fort avec notre nouvel entraineur et tout le personnel en place, afin de bâtir le meilleur alignement possible sur la patinoire au cours des prochains mois et ainsi être fins prêts à amorcer la saison 2021-2022 avec fougue. », commenta Samuel Ducharme joueur et assistant au directeur-général de la formation de Val-Des-Sources.

Mêmes états d’esprit du côté de l’organisation du Desjardins-Wild, alors que l’un des membres de l’état-major, M. Patrick Lefebvre affirme que la direction voyait venir tranquillement la décision comme étant une évidence dans les circonstances. « Il ne faut pas se cacher que c’est très dommage de ne pouvoir offrir à nos partisans du hockey sénior cette année, d’autant plus que nous avions une équipe très bien rodée autant sur la patinoire qu’au niveau administratif. Cependant, devant la montée des cas de covid et en raison de toutes les restrictions sanitaires exigées, il est clair que ce n’étaient sûrement pas toutes les municipalités et/ou organisations qui pouvaient assurer leurs présences dans ce contexte cette année. Donc à la lumière de tout cela, je crois qu’il valait effectivement mieux oublier la présente campagne et se concentrer sur la tenue de la prochaine saison avec l’espoir de pouvoir retrouver un peu de normalité. », a-t-il conclu.