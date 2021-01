Le club de Ski de fond Val-Des-Sources fin prêt pour sa 25e saison

Val-des-Sources (RL) — Bien qu’il manque assurément encore plusieurs centimètres de neiges, le club de Ski de fond Val-Des-Sources annonçait la semaine dernière, être tout de même en mesure de débuter ses activités pour la saison 2020-2021. La prochaine saison marquera d’ailleurs la 25e année d’existence de ce club sportif hivernal dans la MRC des Sources. La direction du club de Ski de fond a tenu à souligner le travail de nettoyage et d’entretien des sentiers effectués par les membres bénévoles du club au cours de l’automne. Ce travail de longue haleine permettra à la population de bénéficier de parcours de qualités encore une fois cette année et le tout de manière tout à fait gratuite rappelons-le. Pandémie étant, des mesures et règles particulières toucheront également le déroulement des activités pour la prochaine saison. De ce fait, il est à noter que suite à des consultations avec la santé publique en Estrie, le refuge « Le P’tit Caribou » sera fermé pour l’ensemble de la saison, et ce, en raison d’une incapacité d’être en mesure d’assurer les mesures sanitaires à cet endroit, telles que le lavage de mains ou la distanciation sociale par exemple. De plus, il sera important de respecter la distance des 2 mètres demandée entre les différents groupes dans les stationnements, lesquels seront situés au club de golf Royal Estrie ainsi qu’au camp musical. Le respect de la bulle familiale sera aussi demandé dans l’ensemble des parcours de 15 km pour les randonneurs de glisses et de 7 km pour les amateurs de raquettes. La carte des sentiers est disponible sur la page Facebook du club ainsi que dans différents points de services tels que le camp musical, le parc Régional du Mont-Ham, le centre touristique ainsi que les bureaux de la municipalité. La direction du club de Ski de Fond Val-Des-Sources désire rappeler aux usagers toute l’importance de demeurer dans les sentiers balisés et de s’assurer de bien respecter la signalisation et les droits de passages. Les chiens en laisse seront acceptés dans les sentiers de raquettes uniquement, alors que les sentiers de skieurs ne seront accessibles exclusivement que par ces derniers.

« … les membres du Club de ski de fond, désire remercier la municipalité de Val-des-Sources et Saint-Rémi-de-Tingwick pour leur appui financier ainsi que la direction du Club de golf, du Camp musical et les propriétaires de droits de passage pour leur collaboration. Au plaisir de vous voir sur les pistes cette saison. » S’est exprimée par voie de communiqué la direction du club valsourcien, présidé par M. Sylvain Valiquette.