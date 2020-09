La 58e édition du tournoi national atome Mousquiri de Richmond est annulée

Richmond (GM) – Le comité organisateur du Tournoi national atome Mousquiri de Richmond a annoncé le 18 septembre qu’il annulait la 58e édition, laquelle devait se dérouler cet hiver, du 1er au 14 février en raison du climat d’incertitude entourant la COVID-19. Ce n’est pas de gaieté de cœur que tous les membres du comité en sont venus à cette importante décision a fait remarquer le président, Guillaume Cayer-Richard.

« Nous avons attendu le plus longtemps possible avant d’en arriver à cette conclusion, mais la situation sévit actuellement où l’on voit les cas de COVID-19 se multiplier dans la région estrienne et partout au Québec. De plus, la possibilité qu’une seconde vague puisse éclater a mené les membres du comité à ne vouloir prendre aucun risque avec cette pandémie », a dit M. Cayer-Richard tout en expliquant les différents arguments qui ont amené le comité à prendre cette décision.

« La santé et la sécurité de nos bénévoles sont notre priorité première, comme celles des participants et des spectateurs. Organiser un tournoi cet hiver aurait été une source importante d’inquiétude. Nous aurions trouvé dommage que des incidents fâcheux se déclarent dans le cas où nous aurions été de l’avant avec la présentation de cette édition. C’est sans parler de tous les risques financiers que pourrait entrainer une annulation à la dernière minute ou durant le tournoi. Il y a aussi des déboursées supplémentaires auquel le comité aurait eu à faire face afin de rencontrer les standards recommandés par la direction de la Santé publique », d’ajouter Guillaume Cayer-Richard.

Inscriptions

Outre l’incertitude causée par la pandémie dont on ne voit pas encore la disparition à court et moyen terme, la situation actuelle fait aussi que le tournoi aurait eu des difficultés à recevoir les inscriptions d’équipes américaines, de l’Ontario ainsi que des autres régions du Québec.

« Notre tournoi a un statut national et la frontière entre le Canada et les États-Unis est toujours fermée et personne ne sait quand elle va rouvrir. Aussi, Hockey Québec ne permet pas à l’heure actuelle le déplacement des équipes entre les régions. Comme nous recevons une bonne diversité de formations de tous les coins du Québec, surtout dans les classes deux lettres, on ne sait pas combien on aurait eu d’équipes. Nous ne pouvions pas attendre jusqu’au mois de décembre pour savoir si nous en aurions eu suffisamment et de plus, l’organisation du tournoi demande plusieurs mois de préparation », a indiqué Guy Marchand, relationniste du tournoi. Il y a aussi la limitation des rassemblements à 250 personnes qui aurait été une source de problèmes, surtout les fins de semaine du tournoi qui sont très populaires auprès du public. « Bref, il y a trop de questions qui sont sans réponses et pour toutes ces raisons, le comité a décidé de sauter une année tout en espérant que la situation sera rétablie en vue de la prochaine édition prévue pour février 2022 », de conclure avec regret le président qui compte sur la compréhension des gens et des partenaires quant à la décision prise par le comité organisateur du tournoi Mousquiri. C’est donc un hiver qui s’annonce long pour les bénévoles du tournoi et la population de Richmond.

Source : Guy Marchand, relationniste du Tournoi Mousquiri.