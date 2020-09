En route vers une deuxième saison du Desjardins-Wild dans la LRH

Windsor - Le Desjardins-Wild de Windsor amorcera sa deuxième saison dans la Ligue régionale de hockey dans les prochaines semaines. L’équipe a tenu quelques séances d’entraînement au Complexe sportif Thibault GM, à Sherbrooke, et sera contrainte à amorcer sa saison sur la route.

Les travaux d’amélioration du système de réfrigération du Centre J.-A.-Lemay de Windsor ne sont pas terminés ce qui fait que leur saison locale sera retardée de quelques semaines.

À leur retour, bien évidemment que l’accès aux matchs locaux sera réservé à seulement 250 spectateurs en conformité avec les règles actuelles de la Direction nationale de la santé publique.

Nous pourrons y revenir dès que l’équipe aura le calendrier officiel de la saison régulière et, surtout, la date où ils pourront réintégrer leurs quartiers généraux.

10 équipes dans la LRH cette saison

La Ligue régionale de hockey comptera dix équipes cette saison avec l’arrivée des formations de La Guadeloupe et de Lac-Mégantic. De plus, l’équipe de Saint-Boniface a déménagé ses pénates à Trois-Rivières.

Les autres équipes sont Warwick, Coaticook, East Angus, Asbestos, Daveluyville et Saint-Pierre-les-Becquets.

Le Desjardins-Wild disputera trois rencontres préparatoires sur la route. En premier lieu, les Windsorois seront à East Angus ce dimanche 13 septembre à 15 h.

Ensuite, des affrontements à Coaticook sont prévus les 18 et 19 septembre à Coaticook. Le match du vendredi 18 septembre débutera à 20 h 30 et celui du 19 septembre à 19 h 30.

La formule de ces matchs n’est pas encore déterminée, car nous devons appliquer les directives de la santé publique dans les arénas.

Une rencontre importante de la Ligue régionale de hockey est prévue ce lundi afin de planifier le début de la saison.

Retour de Sébastien Letarte derrière le banc de l’équipe

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Sébastien Letarte afin de diriger notre équipe, à nouveau, pour la prochaine saison, d’affirmer le vice-président de l’équipe, Patrick Lefebvre. Samuel Meunier est également de retour comme directeur général et il sera secondé, dans ses fonctions, par Ian Farrell. »

Sébastien Letarte pourra compter sur Dany Hamel, Steeve Vandal et Ian Farrell pour l’aider à diriger la formation. Steeve Vandal est bien connu dans le milieu du hockey senior et aussi au hockey scolaire. Il a porté les couleurs du défunt Saint-François de Sherbrooke, dans la Ligue nord-américaine de hockey, et a été associé pendant plusieurs années avec le Collège du Mont Sainte-Anne.

En terminant, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François poursuit son partenariat de prestige avec l’équipe en vue de la saison 2020-2021. C’est avec fierté que le Wild se promènera partout à travers la LRH en portant le nom de cette institution financière engagée dans son milieu.

Cette saison... SOYONS WILD!