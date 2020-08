Bilan des semaines 5 et 7 de la ligue de softball Bull’s Head de Richmond

Richmond - Dans le premier programme de la soirée du 23 juillet dernier, le Construction Alain Morin a pris la mesure du Couture Timbermart. La défensive du Construction Alain Morin a littéralement volé la vedette, alors que les voltigeurs ont réalisé plusieurs attrapés spectaculaires sous l’œil attentif du joueur d’expérience Guillaume « Freddy » Lyrette. Malgré une excellente tenue de du lanceur partant Pat Laroche, le Couture Timbermart a dû s’avouer vaincu par la marque de 4 à 2. Les meilleurs lors de ce match ont été Gilles Fréchette, 2 en 3 et Jean-Robert Lyrette avec un solide 3 en 3 et 2 points produits.

Le second duel de la soirée aura donné droit à plusieurs rebondissements au grand plaisir des spectateurs présents. Stratégie, jeu défensif et décisions serrées étaient au rendez-vous. Malgré une remontée de 3 points de l’Industrielle Alliance Anik V. Kendall en début de 6e manche pour égaliser le match, ces derniers ont vu le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon remportée un 3e gain de suite cette saison, cette fois-ci au compte de 9 à 8. Les vainqueurs ont vu le lanceur Sean Boersen mener l’attaque des siens avec 2 coups sûrs en 3 présences et 2 points produits. Mentionnons également la belle performance de 3 en 4 pour David Paterson. Du côté des perdants, les meilleurs ont été Matthieu Corriveau avec 4 en 4 avec un retentissant circuit, ainsi que Francis Malenfant, 2 en 3 et 2 points produits.

Une soirée du 6 août à sens uniqueLa première rencontre du jeudi 6 août a été le théâtre du premier jeu blanc de la saison, alors que Matthieu Corriveau s’est imposé au monticule en lançant un match complet et n’accordant que 5 coups sûrs, pour donner la victoire à l’Industrielle Alliance Anik V. Kendall. L’opportunisme des gagnants ainsi que les nombreuses erreurs en défensive pour le Construction Alain Morin ont mené à une victoire sans équivoque de 10 à 0. Ryan Murphy a tout de même réussi 3 coups sûrs du côté des perdants. Les Windsorois Pierre et Jasmin Dumas, ainsi que Matthieu « MOOSE » Corriveau ont été les meilleurs dans la victoire.

Dans le second match, le Via Capitale Marie-Michèle Gagnon n’a eu besoin que des deux premières manches pour mettre la partie hors de portée du Couture Timbermart, lui qui tirait de l’arrière 7 à 2 à ce moment. Malgré une timide poussée de 3 points en 6e manche pour Couture, le pointage final de 13 à 8 en faveur du Via Capitale démontre bien pourquoi cette équipe est bien installée au premier rang. Le vétéran Gilles « SIROP » Fréchette a été la seule étincelle du côté des perdants (4 en 4). Ian Levasseur avec un circuit intérieur (3 en 4) et Ghyslain Richard avec 2 solides triples, ont aussi contribués à la dégelée des Rouges.

Au terme de sept semaines d’activités au sein du circuit Bull’s Head, le classement se lit comme suit : le VIA Capitale Marie-Michèle Gagnon trône au sommet avec une fiche de 5-2-0 suivi par l’Industrielle Alliance Anik Veilleux Kendall et le Construction Alain Morin, tous deux à égalités avec des fiches identiques de 3-3-1. Le Couture Timbermart ferme la marche avec un dossier de 2-5-0. Celui-ci se devra de retrouver rapidement le sentier de la victoire afin d’éviter que l’écart ne s’accentue avec les positions 2 et 3.