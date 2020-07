Le Kickboxing gagne en adeptes à Saint-Camille

Saint-Camille(RL) - Figurant depuis un peu plus de deux ans maintenant au sein de la diversité des activités proposées à Saint-Camille, le kickboxing gagne de plus en plus en popularité. Membre du centre Arts Martiaux Sherbrooke, kickboxing Saint-Camille offre des cours adaptés à une clientèle désireuse de bouger et garder la forme, seule, en famille ou entre amis. Sous la férule et les enseignements du Senseï Alexandre Bouchard (ceinture noire 3e Dan) les entraineurs Sébastien Marois et Marie-Josée Benoît tiennent une académie participative ayant pour but de faire découvrir les bienfaits de la discipline, ainsi que de permettre aux élèves de tous âges, de gravir les échelons dans le respect et selon leur rythme d’apprentissage personnel.

« Bien installé depuis huit ans dans les locaux du Cégep de Sherbrooke, nous y enseignons le karaté, l’autodéfense ainsi que le kickboxing japonais, un art que nous avons amené avec grand plaisir ici à Saint-Camille après avoir été contactés par le comité des loisirs. Après avoir moi-même enseigné à Saint-Camille en compagnie de ma conjointe lors de la première année, nous avons finalement confié la suite du mandat à Sébastien et Marie-Josée, de grands passionnés qui réalisent un excellent travail avec la vingtaine de personnes inscrites à la session actuellement en cours. C’est plaisant de constater que les inscriptions tendent à la hausse depuis les touts débuts, un résultat obtenu beaucoup grâce au bouche-à-oreille dans la région. » Mentionna fièrement le Senseï Bouchard, propriétaire du centre.

Toutes les recommandations de la santé publique en lien avec la covid-19, viennent évidemment aussi impactés cet art sportif, alors que le volet combat est suspendu, privilégiant du même coup l’entrainement physique et le développement des techniques enseignées. Fait intéressant à souligner, ayant habituellement lieux au centre communautaire et récréatif le Toit des Quatre-Temps, les entrainements hebdomadaires se tiennent exceptionnellement dans la cour extérieure de l’endroit, ainsi que sur la portion gazonnée du terrain de balle pour la période estivale. « Il est également important de mentionner aux gens qu’il est possible de s’inscrire en tout temps et de bénéficier d’un essai gratuit, sans crainte de se sentir à l’écart du groupe, car autant les débutants que les plus expérimentés savent y trouver leur compte. Nous avons comme valeur le respect afin que nos élèves se sentent à leur aise et en confiances lors des entrainements. » De confier pour sa part Sébastien Marois.

Les personnes désireuses de s’inscrire ou d’en apprendre davantage sur Kickboxing Saint-Camille, peuvent le faire en se rendant directement sur la page Facebook de l’école ou encore sur le site internet du centre Arts Martiaux Sherbrooke au : https://artsmartiauxsherbrooke.com