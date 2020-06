Le club de conservation de la faune-champs de tir de Saint-Adrien à la recherche d’un souffle nouveau

Saint-Adrien (RL) - Les membres du club de tirs de Saint-Adrien, sont invités à une importante réunion qui se tiendra sur le site même des activités de pratiques sur le rang 4, ce samedi 27 juin dès 10 h et qui sera remise au lendemain en cas de pluie. La recherche de personnes désireuses de s’impliquer dans la gestion, les activités quotidiennes ainsi que dans l’entretien général du site, seront notamment des points majeurs à l’ordre du jour.

« Nous avons la possibilité de pouvoir pratiquer le tir à la carabine et perfectionner notre entrainement pour la chasse sur un site vraiment bien adapté à l’exercice et situé pratiquement au cœur de la MRC des Sources. Cependant, même si nous comptons sur plus de 25 ans d’existence et avons près de 150 membres annuellement, nous remarquons toutefois une baisse de bénévoles impliqués au niveau de l’entretien du site et de la gestion globale du club depuis quelques années. Il faut bien comprendre que l’on ne remet pas le travail ni l’engagement des gens en place en question, loin de là, mais une simple visite sur le site permet de constater quand même relativement facilement qu’un besoin de renfort à tous les niveaux du club est souhaitable et nécessaire pour non seulement ramener l’endroit ainsi que les activités à ce qu’ils ont déjà été, mais surtout afin de continuer de le garder bien vivant.

De concert avec le CA et certains membres organisateurs, nous lançons donc cette invitation de réunion pour tenter en quelque sorte, de donner un deuxième souffle au club et assurer la survie à long terme de l’organisme. » D’expliquer M. Jacques Migneault, l’un des membres liés à la tenue de cette rencontre. À noter le club de conservation de la faune-champs de tirs de Saint-Adrien, désire informer ses membres qui seront présents, qu’il est nécessaire d’apporter ses propres consommations ainsi que de respecter les consignes de distanciations sociales en vigueur.