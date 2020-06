Nouvelle enseigne au terrain de balle de Richmond

Richmond(RL) —Les usagers du terrain de balle de Richmond pourront constater lors de la reprise des activités qu’une toute nouvelle enseigne arbore maintenant le décor sous le panneau indicateur au champ centre. En effet, la municipalité vient tout juste de faire remplacer l’ancienne pancarte de toponymie du terrain, qui avait été endommagée par de forts vents il y a de cela un peu plus d’un an maintenant. Rappelons qu’en 2004 le stade des bénévoles avait été renommé ¨Parc Gérard-Gerry-Lefebvre¨, en l’honneur de ce sportif et organisateur bien connu, malheureusement décédé à l’âge de 62 ans en octobre de l’année précédente. Les fils de M. Lefebvre, Luc et Richard étaient certes on ne peut plus heureux de voir la ville procéder au remplacement de l’affiche soulignant la mémoire de leur père. « C’est avec fierté que je vois l’enseigne revenir au terrain de balle. Délaissant maintenant l’appellation de parc pour s’enregistrer sous le nom officiel de ¨Stade Gérard-Gerry-Lefebvre¨, cet endroit se veut non seulement mythique pour notre famille, mais également un clin d’œil à un homme de cœur, engagé dans son sport et pour qui le respect de l’effort et de ses partenaires de jeux était des valeurs fondamentales. » De commenter Luc. Pour sa part, Richard tenait à remercier les différents intervenants au dossier « Personnellement j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le service des loisirs et la ville de Richmond pour la modernisation et l’apposition de la nouvelle affiche, ainsi que mon oncle Claude Lefebvre pour son soutien. Ce dernier faisait non seulement partie des initiateurs du projet avec la municipalité à l’époque, mais il a toujours à cœur de voir la mémoire de son frère demeurer vivante après toutes ces années. Voilà donc une enseigne qui, en plus de présenter notre père aux générations à venir, continuera certes de rappeler aux plus anciens, quelques-uns des innombrables souvenirs où les inséparables frères Gérard, Rolland et Claude foulaient ensemble le terrain, afin de s’adonner à la pratique de leur sport estival favori. »