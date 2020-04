La LRH et ses équipes mettent fin aux séries éliminatoires

Windsor – C’est au tour de la Ligue régionale de hockey et des équipes en lice dans la ronde demi-finale du circuit de tirer un trait sur cette course au championnat2020.

Le Desjardins – Wild de Windsor tirait de l’arrière3-1 dans sa série contre le Dynamik Service Agricole de Coaticook tandis que les Cougars Inter-Clôtures de Warwick et le JB de Daveluyville étaient à égalité2-2.

Au-delà de la compétition, il y a l’intérêt public et la santé de tous et de toutes qui priment et c’est avec regret que cette nouvelle est annoncée.

La première saison du Desjardins – Wild dans cette ligue aura été bénéfique à tous les niveaux. Le président de l’équipe, Benoit Lefebvre, n’a pas cessé de dire que le changement de ligue a eu du bon.

«Nous avons formé une équipe avec des gens de la place et de la région. Des joueurs qui avaient le logo de notre équipe à la bonne place. Et les gens de la région ont répondu présents à tous les matchs. On les voyait venir avec toute la famille à nos matchs», de commenter celui-ci.

«Je tiens à remercier tout le monde, sans exception, pour cette belle saison de notre équipe. Tout le monde a embarqué dans l’aventure autant dans les estrades, chez les joueurs, le personnel de direction et notre staff hockey, sans oublier nos précieux partenaires et les gens qui travaillent à nos matchs. Nous vous remercions tous et toutes et nous serons Wild à nouveau la saison prochaine», de conclure le dynamique président.

Maintenant, prenons soin de nous tous et toutes. Appuyons nos commerçants locaux dans ces moments où on a besoin de s’unir face à cet ennemi qu’on veut vaincre dans la plus grande bataille de notre vie, pour citer le premier ministre, François Legault.

Ça va bien aller!

SOYONS WILD ET FORTS!