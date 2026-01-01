La campagne de financement 2026-2027 sous la présidence d’honneur de Isabelle Garceau

Val-des-Sources — Fidèle aux éditions antérieures, la 39e campagne de financement 2026-2027 de la Fondation du CSSS des Sources prend officiellement son envol en cette période de l’année et celle-ci se déroulera cette fois sous la présidence d’honneur de la Directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources, Mme Isabelle Garceau.

Toujours reconnaissant de l’appui et du soutien de la population de la MRC des Sources, le conseil d’administration de la Fondation souhaite mettre en lumière l’importance de l’ensemble des contributions reçues permettant d’atteindre les objectifs annuels de financement de l’organisme.

Ainsi, par voie de communiqué, la direction de la Fondation souligna que les différentes activités tenues par la fondation auront permis d’amasser 92 000 $ l’an dernier qui auront permis le soutien à divers programmes et l’achat d’équipements entre avril 2025 et la fin de mars 2026, dont les charges d’investissements représentent près de 90 000 $ au total.

« La campagne de financement est importante pour poursuivre notre soutien au CSSS des Sources. […] Grâce à la générosité de la population, le soutien des commanditaires, les activités des municipalités et la disponibilité de dizaines de bénévoles, la Fondation compte atteindre son objectif de 90 000 $ encore cette année. ».

Outre une campagne de marketing direct qui atteindra au moins 7 500 ménages en mai prochain, une première vente-bénéfice a récemment eu lieu.

Les bénéfices réalisés grâce à la vente de biscuits « sourire » au Tim Hortons de Val-des-Sources ont été entièrement versés à la Fondation du CSSS et à Défi Handicap des Sources. Soulignons également que des billets sont en vente pour le grand tirage de la santé. Groupe Beaucage — est en cours où 11 finalistes seront tiré au hasard le lundi 24 août en vue du grand tirage qui aura lieu quant à lui au début du mois de septembre prochain.

« Chaque année, plusieurs gagnants profitent de fabuleux prix, dont 150 000 $ en argent. En plus, lorsque vous achetez votre billet à Val-des-Sources, il revient 8 $ à votre Fondation. Votre billet vous donne aussi accès à des rabais dans plusieurs commerces. », mentionne la fondation.

Les membres de la Fondation s’affairent à la préparation du très attendu événement annuel « Dégustation de vins et fromages », qui se tiendra au Centre O3 le 24 octobre 2026.