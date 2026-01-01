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Déjeuner des policiers au profit de la Fondation québécoise du cancer — Estrie

durée 15 avril 2026 | 00h00

Richmond — Pour une sixième année consécutive, la Fondation québécoise du cancer — Estrie s’associe à la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François lors du « Déjeuner des policiers » le mercredi 6 mai prochain, de 7 h à 11 h. Cet événement aura lieu au restaurant La Vieille Gare, situé au 739, rue Principale Nord, à Richmond.

En cette occasion, le grand public est invité à déguster une assiette déjeuner, servie par des membres de la Sûreté du Québec, en échange d’un don de 20 $. Les sommes recueillies seront remises au Centre régional de l’Estrie — Maison Parallèle de la Fondation québécoise du cancer, situé à Sherbrooke.

À la suite du franc succès de la cinquième édition en 2025, la Fondation québécoise du cancer — Estrie et la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François souhaitent répéter à nouveau l’ambitieux objectif de 10 000 $ cette année afin de soutenir toujours plus de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches, et de contribuer au financement des programmes et services de la Fondation.

Le grand public est donc invité à poser un geste de solidarité envers les Estriens touchés par le cancer, dans un cadre chaleureux et gourmand. Les réservations pour participer à l’événement sont conseillées. Veuillez communiquer directement avec le restaurant La Vieille Gare, en appelant au 819 826-6655.

Grâce à la mobilisation des gens de la communauté et de précieux partenaires, la Fondation québécoise du cancer — Estrie peut, jour après jour, soutenir, accompagner et réconforter les personnes atteintes en leur offrant des services concrets adaptés à leurs besoins.

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