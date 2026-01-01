Accès à des services de santé sans prescription

Actualités - L’Étincelle - Des services sont maintenant offerts sur Clic Santé aux personnes sans médecin de famille sur le territoire des MRC du Val-Saint-François et des Sources.

La population de ces deux secteurs, qui ne possède pas de médecin de famille ou d’infirmière praticienne spécialisée (IPS), peut désormais prendre elle-même rendez-vous pour plusieurs services de santé.

Cette prise de rendez-vous via Clic Santé permet aux usagers de planifier leurs services de façon simple, autonome et au moment qui leur convient.

Ainsi, les services de dépistage et de bilan préventifs sont offerts aux personnes ayant 18 ans et plus; le dépistage du diabète de type 2, l’évaluation du risque cardiovasculaire (hypertension, cholestérol), le dépistage du cancer du col de l’utérus (test VPH). Mammographie (dépistage du cancer du sein) et l’évaluation du risque de fracture (ostéoporose) sont disponibles.

Il en va de même pour le repérage de troubles cognitifs chez les personnes sans diagnostic préoccupées par des troubles de mémoire, des changements de comportement ou des difficultés dans les activités quotidiennes (gérer ses finances, s’alimenter, se laver, entretenir son logement).

Finalement, la contraception pour les femmes de 25 ans et plus est au nombre des services offerts localement.

Pour ce faire, il s’agit de prendre rendez-vous en ligne sur clicsante.ca en sélectionnant le service souhaité. Il est également possible de le faire par téléphone : 1 877 791-5439.

Ces services sont offerts localement et sont réalisés par des infirmières cliniciennes, qui peuvent aussi accompagner la personne, au besoin, vers le service le plus approprié pour une prise en charge. Ils permettent également de faciliter l’accès à des soins et services essentiels, le tout sans prescription médicale.

Ils sont disponibles à deux endroits, soit à Val-des-Sources, au Centre multiservices de santé et de services sociaux des Sources (475, 3e Avenue) ainsi qu’à Windsor, au Centre multiservice de santé et de services sociaux (23, Ambroise-Dearden).

« Ces services sans prescription facilitent l’accès à des soins essentiels pour les personnes sans médecin, directement dans leur milieu », mentionne Marie-Pier Lemieux, coordonnatrice du réseau territorial de services de santé généraux.

Les activités de dépistage et de repérage favorisent une détection plus rapide de certains problèmes de santé permettant d’intervenir plus tôt et, ultimement, de réduire les complications et améliorer la qualité de vie.