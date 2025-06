Une aide financière de 30 000 $ à l’organisme Albatros des Sources

Val-des-Sources — Le 12 juin dernier, le député de Richmond, M. André Bachand, a annoncé un appui financier à l’organisme Albatros des Sources de l’ordre de 30 000 $, afin de soutenir sa mission d’accompagnement des personnes gravement malades ou en fin de vie.

Il faut mentionner que cet appui important est rendu possible grâce à la participation de plusieurs ministres par l’entremise de leurs budgets discrétionnaires. Parmi eux, nous comptons le premier ministre, M. François Legault, la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, le ministre des Finances, Éric Girard, la ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Sonia Lebel, ainsi que la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry.

L’Albatros des Sources fait partie de la Fédération du mouvement Albatros du Québec, qui regroupe 15 organismes régionaux implantés dans 10 régions administratives de la province. C’est un OBNL qui offre gratuitement le service d’accompagnement auprès des personnes atteintes de maladies graves ou en fin de vie, ainsi que de leurs proches.

L’organisme bénévole offre également soutien et répit aux proches des personnes bénéficiaires du service en plus d’offrir des formations et des conférences publiques sur le sujet. Mentionnons que les services d’aide de l’Albatros des Sources sont dispensés à domicile et que ceux-ci peuvent se poursuivre en CHSLD et en RPA, au gré des personnes accompagnées.

« L’Albatros des Sources fournit un service essentiel aux résidents gravement malades ou en phase terminale de la région et à leurs proches. Il est crucial à mon avis de venir en aide financièrement à ces organismes sociaux, d’autant plus qu’ils sont animés par des bénévoles dévoués et bienveillants. Ces organismes constituent la pierre angulaire de notre filet social et de notre qualité de vie en région », souligna le député André Bachand.

« L’organisme Albatros des Sources a pour mission d’accompagner, en toute confidentialité et gratuitement, les personnes atteintes de maladies graves ou en phase terminale. Cet accompagnement débute au moment où le diagnostic est posé. » Nous offrons ce service également aux proches de la personne malade, et ce, en vue d’apporter une présence réconfortante et d’accompagner la vie jusqu’au bout. Cette aide financière nous permettra de poursuivre notre mission et de répondre aux besoins d’accompagnements des personnes de la MRC des Sources. », s’exprima, pour sa part, Mme Lucie Roch, Coordonnatrice de l’organisme Albatros des Sources.