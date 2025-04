Une 4e édition de l’événement Un Tatouage pour la santé mentale en mai

Val-des-Sources - Après de francs succès de participations obtenus au cours des trois premières éditions, la ressource communautaire en santé mentale, la Croisée des sentiers, récidive avec un quatrième événement du genre qui a pour but de sensibiliser la population aux enjeux de la santé mentale, tout en soutenant les personnes touchées par ces réalités.

Si l’activité a eu lieu à Val-des-Sources par les années passées, en 2025, celle-ci aura lieu au Centre Le Camillois, situé au 157, rue Miquelon à Saint-Camille, et l’événement se déroulera le samedi 10 mai prochain, entre 9 h et 17 h.

De plus, interpellé par la cause, le député de Richmond, M. André Bachand, a décidé de soutenir l’activité et l’organisme en offrant un important appui financier de 5000$.

« Les problématiques de santé mentale constituent un véritable fléau actuellement dans la région et partout au Québec. Plus que jamais, il est essentiel de bien les comprendre et de sensibiliser la population en lien avec ces problématiques. L’initiative de la Croisée des sentiers a dépassé largement le cadre de la MRC des Sources, s’étendant notamment dans toute l’Estrie. On peut en être fiers. » De souligner le député.

À noter que cinq choix de modèles de tatouages seront disponibles et qu’autant d’artistes tatoueuses et tatoueurs seront sur place pour l’occasion. Parmi eux, trois œuvreront sur réservation préalable, tandis que les deux autres offriront la formule « premier arrivé, premier servi ».

En plus des remerciements adressés au député Bachand, la Croisée des sentiers a tenu, par voie de communiqué officiel, à remercier également la municipalité du Canton de Saint-Camille pour la location sans frais du Centre Le Camillois.

« Ce geste de soutien est essentiel pour la réussite de cette initiative, qui attire non seulement les résidents de Saint-Camille, mais aussi de nombreuses personnes de la région et de l’extérieur, toutes unies par le même objectif de sensibilisation et de soutien à la santé mentale […] La Croisée des sentiers souligne l’importance de l’engagement de la communauté et des partenaires locaux dans la réussite d’événements comme celui-ci. Il s’agit d’une belle démonstration de solidarité et de l’importance d’œuvrer ensemble pour le bien-être psychologique de la population. »

Pour réserver une place ou obtenir des renseignements supplémentaires sur l’événement « Un Tatouage pour la santé mentale », il est possible de se rendre sur la page web de la Croisée des sentiers à l’adresse www.lacroiseedessentiers.com ou de consulter les réseaux sociaux de l’organisme.