Le maire de Saint-François s’engage dans le dossier

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Il n’y a pas que la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, qui s’inquiète du fait que le Centre multiservice de santé et de services sociaux de Windsor pourrait mettre un terme à ses services de radiographie médicale, obligeant ainsi la clientèle à se déplacer vers d’autres équipements similaires. Le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau, suit également le dossier de très près.

« Windsor, c’est notre ville-centre. Nos services, c’est là que nous allons les chercher. Nous voyons que, depuis quelques années, les services sont modifiés. Nous avons déjà eu accès à un service d’urgence à cet endroit. Maintenant, c’est une clinique sur rendez-vous. Cet établissement accueillait des ambulances. Ce n’est plus de cas », de lancer d’entrée de jeu le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Il souligne que la région travaille fort pour améliorer son service de transport collectif (Trans-Appel) afin que les gens puissent recevoir ce genre de services médicaux ici sans être obligés de se déplacer à Sherbrooke.

« Si nous perdons ces services, ça devient beaucoup plus complexe de déplacer tous ces gens jusqu’à Sherbrooke pour ça », de dire le premier magistrat.

Il espère que cette décision n’est pas prise en lien avec le « fameux » plan du gouvernement de réduire 1,5 milliard les dépenses en santé. « On nous avait dit qu’il n’y aurait pas d’impact sur les services à la population », soutient M. Rousseau.

Il mentionne qu’il fera front commun avec la mairesse de Windsor dans ce dossier. « Je vais travailler avec Sylvie Bureau. Nous nous sommes parlé dernièrement à ce sujet. Je tends donc la main au CIUSSS. Je veux être un défenseur de notre population. C’est certain que ce service de radiographie est utilisé ici dans la région », de dire le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

« Nous travaillons très fort pour que l’on puisse conserver des services de proximité afin de limiter la dépendance à la voiture. Chaque fois que nous perdons ce genre de services, ça nous rend dépendants de la voiture. Depuis un certain temps, nous devons nous battre pour conserver ces services de proximité. On l’a vu avec Poste Canada et avec Desjardins. Dans ce cas-ci, c’est un pouvoir d’influence que nous pouvons apporter avec les municipalités locales. Je tends la main au CIUSSS pour qu’on puisse les aider à convaincre le gouvernement que ce service de radiographie est essentiel pour notre région », de dire M. Rousseau.

Le CIUSSS Estrie — CHUS confirmait que la décision n’a pas encore été prise à ce sujet. « Nous analysons actuellement la situation quant au remplacement de l’appareil de radiographie qui dessert le centre multiservice de santé et de services sociaux de Windsor ».

En revanche, rien n’indique pour le moment que le service sera maintenu à Windsor. « Une consultation a été lancée avec des partenaires internes afin d’évaluer la situation et d’explorer différents scénarios. Nos équipes ont à cœur d’offrir des soins et services de qualité. Cela étant dit, nous avons également le devoir d’assurer une saine gestion des finances publiques ainsi que de nos ressources humaines et matérielles » a indiqué la direction du CIUSSS Estrie — CHUS.