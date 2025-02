Le service de radiographie médicale en péril à Windsor ?

Windsor — Le centre multiservice de santé et de services sociaux de Windsor pourrait mettre un terme à ses services de radiographie médicale, obligeant ainsi la clientèle à se déplacer vers d’autres équipements similaires.

« En tant que médecin de famille exerçant dans cette région depuis quatre ans, je souhaite exprimer ma profonde inquiétude et mon opposition à la fermeture éventuelle du service de radiographie médicale à Windsor. Cette décision, motivée par le vieillissement de l’appareil de radiographie, qui a jadis été financé par la fondation du CSSS du Val-Saint-François, entraînera des conséquences néfastes sur la qualité des soins offerts à nos patients. La décision n’est pas encore prise, mais une épée de Damoclès est sur notre tête », sonne l’alarme Bruno Lefebvre, médecin de famille dans Val-Saint-François.

Le CIUSSS Estrie — CHUS confirme que la décision n’a pas encore été prise à ce sujet. « Nous analysons actuellement la situation quant au remplacement de l’appareil de radiographie qui dessert le centre multiservice de santé et de services sociaux de Windsor », mentionne-t-on.

En revanche, rien n’indique pour le moment que le service sera maintenu à Windsor. « Une consultation a été lancée avec des partenaires internes afin d’évaluer la situation et d’explorer différents scénarios. Nos équipes ont à cœur d’offrir des soins et services de qualité. Cela étant dit, nous avons également le devoir d’assurer une saine gestion des finances publiques ainsi que de nos ressources humaines et matérielles » indique la direction du CIUSSS Estrie — CHUS, dans un courriel acheminé au journal.

« À ce jour, et jusqu’à nouvel ordre, ajoute-t-on, les services de radiographie sont offerts à la clinique de Windsor. Nous vous reviendrons avec plus de détails, une fois notre analyse de la situation complétée. »

Selon le Dr Lefebvre, cette situation soulève plusieurs questions sur l’avenir des soins de la santé dans les petites municipalités.

« Quelle direction devons-nous prendre ? Est-ce qu’il est judicieux de demander à nos patients de se déplacer de “seulement” 30 km de plus pour aller faire une radiographie qui a un impact clinique ? Est-ce que le système de transport en commun est prêt pour la centralisation des soins de santé ? », se questionne le médecin de famille.

« Je suis habitué à donner les meilleurs soins avec le minimum de ressources. Alors, je vais continuer de m’adapter et de m’assurer qu’il y ait un accès universel aux soins, mais j’ai besoin de savoir jusqu’où vous êtes prêt à aller », s’inquiète le Dr Lefebvre, dans une lettre publiée intégralement dans l'édition de cette semaine en page 10.

La mairesse de Windsor prend au sérieux cette menace de coupure de service. « Nous allons nous battre pour conserver ce service à Windsor. Ce que nous voulons, c’est une rencontre avec le CIUSSS Estrie — CHUS. C’est un dossier qui m’inquiète », avoue Sylvie Bureau.