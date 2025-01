Nombreux cas de SLA à Windsor : la Santé publique ouvre une enquête

Windsor — Un nombre anormalement élevé de cas de Sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans le secteur de Windsor incite la direction de la Santé publique de l’Estrie à ouvrir une enquête.

« L’objectif de l’enquête est d’aller évaluer s’il pourrait y avoir une cause environnementale derrière les cas de Sclérose latérale amyotrophique », raconte le Dr Guillaume Vandal, médecin spécialiste en santé publique, dans une entrevue accordée au journaliste Jasmin Dumas du Journal de Montréal.

En fait, c’est une famille de la région de Windsor qui s’est inquiétée du nombre de cas de sclérose latérale amyotrophique, la SLA, en Estrie. Elle a d’ailleurs fait un signalement qui a incité la direction de la santé publique à lancer une enquête.

En janvier dernier, Marco Brindle décède de la maladie. Sa veuve, Julie Dubois, raconte que, dès leurs premières rencontres à l’Institut neurologique de Montréal, les spécialistes lui mettent la puce à l’oreille.

« L’une des premières questions qu’ils ont posées à mon conjoint, c’est s’il venait des Cantons-de-l’Est […] parce qu’eux, ils avaient même répertorié dans le département de recherche que dans les Cantons-de-l’Est, il y avait beaucoup plus de cas qu’ailleurs, a-t-elle souligné au micro de la radio de Radio-Canada.

« On s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup de personnes dans notre petit secteur qui ont eu ou qui avaient la maladie. J’ai fait des démarches et j’ai trouvé 18 personnes qui ont eu un diagnostic de SLA dans les environs de Windsor », révèle Mme Dubois au journaliste du Journal de Montréal.

Quelques mois après le décès de son conjoint, elle a présenté son dossier à la Santé publique.

« À partir des éléments qu’on a, on a retenu le signalement et oui, on va de l’avant dans l’enquête », confirme le Dr Guillaume Vandal, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive à la Direction de santé publique de l’Estrie.

La Sclérose latérale amyotrophique, connue aussi sous le nom de la maladie Lou-Gehrig, est une maladie neurodégénérative qui entraine l’affaissement des muscles.