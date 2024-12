Les Alcooliques anonymes sont toujours aussi actifs dans la région

Val-Saint-François — Le mouvement des Alcooliques anonymes est toujours aussi actif dans le Val-Saint-François et dans la MRC des Sources. Des « meetings » s’y tiennent de façon régulière.

Les réunions des AA peuvent prendre différentes formes et chacune d’entre elles est adaptée à la région où elle se déroule. Dans la plupart des réunions, les gens présents parlent de ce que l’alcool leur a fait et des conséquences sur leur entourage.

« C’est un mouvement plus spirituel que religieux. C’est important de le dire. Il est important de le répéter pour éviter que des gens s’empêchent d’adhérer au mouvement pour cette raison. Au départ, en 1930, c’était religieux, mais ce n’est plus de cas », insiste Monique, qui cumule 16 ans d’abstinence.

Les réunions Alcooliques anonymes sont consacrées aux personnes qui ont un problème personnel avec leur consommation d’alcool.

La région fait partie du district 88-10, allant de Waterloo jusqu’à Val-des-Sources, en passant par Richmond et par Saint-François-Xavier-de-Brompton. Neuf groupes sont actifs sur ce territoire. Une réunion peut accueillir jusqu’à 60 membres. Dans la région, on peut donc évaluer à 400 de nombre de personnes qui sont actifs dans le mouvement.

« C’est une association d’hommes et de femmes qui souhaitent régler leur problème avec l’alcool. Ce n’est pas basé sur la religion. C’est un mouvement spirituel et d’entraide. L’alcoolisme est une maladie. C’est une maladie qui ne se soigne pas dans un hôpital. Ils peuvent t’aider à te désintoxiquer, mais ils ne peuvent pas le faire pour que tu puisses rester sobre. Et il n’y a rien de mieux qu’un alcoolique pour bien comprendre un autre alcoolique », souligne Réal D., qui affiche maintenant un parcours de 38 ans sans alcool.

Considérées comme un service essentiel, les activités des AA ont pu se poursuivre durant la pandémie.

L’adhésion au groupe ne nécessite aucune demande formelle. Comme l’indique la troisième tradition, « Le désir d’arrêter de boire est la seule condition pour être membre des AA ».

Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir afin de résoudre leur problème commun et d’aider d’autres personnes à se remettre de l’alcoolisme.

Au Québec, il existe 1200 groupes AA. Le « Gros Livre » présente le programme des AA pour le rétablissement de l’alcoolisme. Publié pour la première fois en 1939, il avait pour but de montrer aux autres alcooliques comment les 100 premiers membres des AA sont devenus abstinents. Aujourd’hui traduit dans plus de 70 langues, il est toujours considéré comme le texte de base des AA.

« L’alcoolisme, c’est insidieux et sournois. Il y a plusieurs formes d’alcoolisme. L’issue, c’est souvent la prison, la folie ou la mort. L’alcool nous isole. En revanche, lorsque tu prends part à une réunion des AA, c’est un sentiment d’appartenance qui se développe. C’est un cheminement spirituel. Il faut aller jusqu’à se pardonner », termine Monique.

Les membres de la région travaillent actuellement à la préparation du congrès de district (Cœur de l’Estrie) qui se tiendra le 14 juin 2025 au Centre communautaire de Valcourt. Près de 200 personnes y sont attendues.