Les employés de Domtar soutiennent la Fondation Christian Vachon

Windsor — Les équipes de Domtar participant au Relais Desjardins du lac Memphrémagog, le 14 septembre dernier, ont récolté 38 125 $ pour la Fondation Christian Vachon.

Les fonds amassés permettront de parrainer 55 enfants provenant des écoles de Windsor et de la région en leur offrant le matériel scolaire, les repas équilibrés, les vêtements et les activités pour l’année scolaire.

Pour cette 7e participation de l’usine Domtar de Windsor, trois équipes rassemblant 18 coureurs et 4 cyclistes ont pris part à cette course. Depuis leur première participation en 2018, les équipes Domtar ont remis 171 595 $ à l’organisme.

Merci à Emballages Mitchel-Lincoln, Ambulance environnement, Cima +, Construction Alain Morin, Profusion, Location Windsor, Vaillancourt, Riou & Associés avocats, Ville de Windsor, Herwood palettes, Simard, Leblanc, Mailhot notaires, Napa pièces d’auto, Kemira, Volo Construction, Hypershell, Grue expert, Groupe Logan, Imprimerie Martineau, Asten Johnson, Nalco, Transport Marcotte, Municipalité de Val-Joli et Domtar.

« Chaque année, il est inspirant de voir les membres des équipes investir de leur temps pour amasser de plus en plus d’argent afin de répondre aux besoins grandissants dans la région. Merci à tous les participants pour leur engagement envers les jeunes de notre communauté. » Véronique Caron, directrice des ressources humaines de l’usine Domtar de Windsor

La Fondation Christian Vachon a pour mission de soutenir le développement, la persévérance et la réussite éducative des jeunes issus de milieux vulnérables en leur fournissant du matériel scolaire, des vêtements, des repas et des activités sportives et culturelles tout au long de l’année.