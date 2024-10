La Grande Marche se déroule cette année à Windsor et à Saint-Claude

Windsor — La population est invitée à participer à la première édition de la Grande marche Pierre Lavoie de la Ville de Windsor le dimanche 20 octobre prochain. La veille, c’est à Saint-Claude que ça se déroule.

Dès 13 h, les gens pourront profiter de l’ambiance au Centre Sportif J. A. Lemay. Sur place, il y aura animation, food truck de la Shop Traiteur, jeu gonflable et jeux animés par la Maison de la famille Les Arbrisseaux sans oublier les stands de La Confrérie artisans brasseurs et de Barner’s café.

À 13 h 30, les personnes présentes pourront s’échauffer avec Marilyn Gatien lors d’une Zumba géante. Le départ de la marche se fera à 14 h 15.

Les gens qui désirent rester sur les lieux de l’événement durant la marche pourront le faire et seront accompagnés de musique d’ambiance. Le parcours et le site sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Lors du retour des marcheurs, le spectacle du groupe Acoustic Remember avec son répertoire varié permettra aux gens de danser.

Les 300 premiers arrivés recevront un foulard tubulaire à l’effigie de La Grande Marche Pierre Lavoie. Il faut s’inscrire sur le site onmarche.com pour courir la chance de gagner l’un des 50 manteaux Mammut offerts par l’organisation de la Grande Marche Pierre Lavoie.

Le parcours d’environ 5 km est accessible à tous et les chiens en laisse sont permis aux points de départ et d’arrivée.

« Que vous soyez un marcheur débutant ou un amateur de longue date, cette marche s’adresse à tout le monde. C’est un geste pour la santé : marcher régulièrement contribue à réduire les risques de maladies chroniques et à améliorer la qualité de vie. C’est l’occasion de passer un bon moment en plein air avec d’autres citoyens et de renforcer le tissu social de votre communauté », souligne Anne-Sophie Cloutier, technicienne en loisirs à la Ville de Windsor.

Saint-Claude

Par ailleurs, pour une deuxième année consécutive, la Grande Marche Pierre Lavoie se tiendra à Saint-Claude. L’activité se déroulera le samedi 19 octobre.

Les personnes intéressées devront se rendre au camping des Baies, vers 9 h 30, pour être en mesure de prendre le départ prévu à 10 h 30. Le retour devrait se faire vers 11 h 30. Il y aura alors des prix de présence.

Depuis maintenant 10 ans, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand Défi joignent leur force pour sensibiliser les Québécois à l’importance d’adopter des saines habitudes de vie. La Grande Marche est un événement prescrit par les médecins de famille pour promouvoir l’importance et l’efficacité de la pratique de l’activité physique dans la prévention d’un important nombre de maladies.La Grande Marche est une activité gratuite et ouverte à tous. L’événement se tiendra simultanément dans plus de 100 villes partout au Québec et propose des parcours de marche de 5 km accessibles à tous. Les marcheurs peuvent aussi se joindre au mouvement à leur rythme et au moment qui leur convient durant ces trois jours en participant de la maison.