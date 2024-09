Joey Richard souhaite redonner au suivant

Danville — Il serait certes réducteur de dire que beaucoup de choses peuvent changer en l’espace d’une année, mais c’est pourtant bel et bien le cas et cela est encore plus vrai lorsque l’on parle de l’effet positif que peut avoir le soutien de notre entourage sur nos vies.

C’est exactement ce que nous rapporte Joey Richard, qui était dans une situation personnelle bien différente de celle d’aujourd’hui, il y a de cela quelques mois à peine.

Souvenons-nous que le jeune homme de 24 ans avait défrayé les manchettes de notre journal en avril 2023, alors qu’il combattait à ce moment un agressif cancer des ganglions de stade IV. Famille et amis s’étaient alors rassemblés pour mettre sur pied un tournoi de golf, où les gens de la communauté se sont mobilisés et joints à eux afin d’épauler Joey en recueillant des fonds pour le soutenir financièrement et lui permettre de mettre toutes ses énergies à livrer bataille à la maladie.

Grâce aux avancées de la médecine et portée par son courage assorti d’une volonté de fer, Joey Richard aura très bien répondu aux traitements, si bien qu’aujourd’hui, il est en rémission et a même pu reprendre le travail et ses activités régulières. Étant des plus reconnaissants envers ses proches et tous les gens qui lui ont offert leurs soutiens, Joey décida de « redonner au suivant ».

Interpellé et grandement touché par l’état de santé de deux enfants âgés d’à peine quatre ans de la région qui luttent présentement à leur tour contre le cancer, le jeune homme et sa famille organiseront une journée-bénéfice « golf et souper » le 28 septembre prochain au club de Golf Val-des-Sources.

« C’est tellement important de sentir que les gens sont là pour nous que j’ai décidé de venir en aide à mon tour en offrant humblement mon soutien par le biais de la formule qui m’avait été réservée personnellement l’an dernier. », de commenter Joey Richard. Ainsi, dans une note publiée sur les réseaux sociaux, ce dernier présenta les enfants pour qui la journée aura lieu :

« Liam Deschamps (fils de Andréanne Ducharme et Danny Deschamps) a récemment reçu un diagnostic de tumeur cancéreuse de type Rhabdomyosarcome embryonnaire de stade 4. Les traitements sont seulement possibles à Boston. La RAMQ couvre les frais de traitement, mais beaucoup de frais ne sont pas couverts, comme l’hébergement à l’étranger, la nourriture, l’essence, etc. De plus, les parents de Liam ont dû cesser de travailler pour l’appuyer durant son combat. Madison Chenard (fille de Carole-Ann Desbiens et Alex Chenard) a récemment reçu un diagnostic de Leucémie lymphoblastique de type B. Elle reçoit des traitements de chimiothérapie régulièrement au CHUS Fleurimont. Ils estiment des traitements de chimio pour une durée d’un an. Plusieurs voyages à Sherbrooke seront nécessaires. Les frais aideront à couvrir toutes les dépenses nécessaires lors de ces voyages et à aider les parents dus au manquement au travail pour être présents pour Madison. »

Comptant présentement sur près d’une vingtaine d’équipes formées de quatre joueurs, l’organisateur se dit prêt à accepter pratiquement le double de ce nombre pour le bien des enfants.

Ainsi l’appel est lancé aux personnes, entreprises et/ou organismes désirant appuyer la cause et M. Richard dans sa démarche.

Ces derniers peuvent le faire en se procurant des billets au coût de 90 $/personne pour golf et souper ou encore 25 $ pour le souper uniquement, le tout en entrant en contact avec lui par Facebook et/ou Messenger.

Soulignons en terminant que l’initiative de Joey Richard s’inscrit directement au cœur de la lignée d’une série d’activités de levée de fonds amorcées par divers citoyens et organismes au cours des derniers mois pour l’un ou l’autre des enfants, tels qu’un gofundme, un quillothon, une soirée spectacle et un tournoi de cribles pour ne nommer que ceux-là.