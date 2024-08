Val-des-Sources — Contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune modification ne sera apportée à l’horaire de l’urgence de Val-des-Sources. Grâce à la collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie — CHUS et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), un médecin provenant d’une autre région sera présent les soirs et les nuits des 20, 21, ...