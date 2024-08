Val-des-Sources — L’heure était récemment au bilan pour le comité organisateur de la quatrième édition de la journée thématique « Gagne ton Ciel », visant à venir en aide à l’ASPE.

Ainsi ce sont plus d’une quinzaine de véhicules de type Jeep, qui ont pris d’assaut les pourtours de l’ancienne mine Jeffrey de Val-des-Sources, afin d’offrir des randonnées jusque dans les basses hauteurs du puits minier, aux différents visiteurs s’étant procuré des billets pour l’événement qui s’est déroulé le samedi 20 juillet dernier.

Ayant initialement visé un objectif de 15 000 $, l’idéateur du projet et membre organisateur de l’événement, José Laroche, n’aura finalement vu que quelques centaines de dollars les séparer de son but, alors que lui et son comité organisateur auront réussi à recueillir la somme de 14 277 $ pour l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie.

M. Laroche tenu à remercier la présence et la participation de tous les visiteurs qui se sont déplacées en support à la cause, ainsi que le travail et l’implication de l’ensemble des précieux bénévoles, les conducteurs et propriétaires de Jeep impliqués, de même que les partenaires corporatifs et financiers de cet important événement-bénéfice.

Parmi ceux-ci mentionnons notamment : M. Bernard Coulombe, la Ville de Val-des-Sources, Englobe, le député André Bachand, Le Moulin 7, la Miellerie King, La Jambonnière de Saint-Rémi-de-Tingwick, la Coop Métro Plus de Val-des-Sources et JN Auto.

C’est donc dire qu’avec les sommes recueillies lors de cette quatrième édition, ce sont plus de 44 327 $ qui auront été remis à l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie.

Comme pour les éditions antérieures, les argents permettront notamment d’aider au financement du plan d’intervention de première ligne, destiné aux Estriens qui en sont atteints. Cela servira également à aider à faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques à la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Empreins d’une fierté fort compréhensible, M. Laroche confirma être déjà à songer à « Gagne ton ciel 2025 », un événement qui marquerait alors la cinquième édition de l’activité-bénéfice au profit de l’ASPE.