L’urgence de l’Hôpital de Val-des-Sources sera ouverte du 20 au 23 juillet 2024 

Val-des-Sources — Contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune modification ne sera apportée à l’horaire de l’urgence de Val-des-Sources. Grâce à la collaboration entre le CIUSSS de l’Estrie — CHUS et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), un médecin provenant d’une autre région sera présent les soirs et les nuits des 20, 21, 22 et 23 juillet.

La population aura donc accès aux services comme à l’habitude.

Les équipes du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et du MSSS travaillent de concert pour combler les besoins en effectifs médicaux pour d’autres périodes critiques en août et en septembre.

Si une fermeture temporaire s’avérait nécessaire, soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour diminuer au maximum les impacts sur la population. Il est important de suivre vos médias locaux ou la page Facebook du CIUSSS de l’Estrie — CHUS | des Sources pour connaître l’évolution de la situation.