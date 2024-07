Couture Timber Mart s’associe à la Fondation Rêves d’enfants pour transformer des rêves en réalité

Richmond — Couture Timber Mart est fier d’annoncer son partenariat avec la Fondation Rêves d’Enfants Canada dans une initiative commune pour soutenir les enfants malades en réalisant leurs rêves les plus chers. Du 1er juin au 30 septembre 2024, chaque achat de slush chez Couture Timber Mart à Richmond contribuera directement à cette noble cause.

Détails de l’Initiative

Durant cette période, les profits générés par les ventes de slush seront intégralement comptabilisés au bénéfice de la Fondation Rêves d’Enfants. Couture Timber Mart s’engage à doubler le montant des profits recueillis, et Timber Mart Canada (par l’entremise de sa fondation caritative ; Timberkids) s’est également engagé à doubler ce montant, amplifiant ainsi l’impact de chaque contribution.

Un engagement communautaire fort

« Cette collaboration avec la Fondation Rêves d’Enfants reflète notre engagement envers la communauté et notre désir de soutenir des initiatives qui apportent espoir et joie aux enfants qui en ont le plus besoin, » affirme Nicolas Couture, président chez Couture Timber Mart. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de voir la communauté se rassembler pour soutenir cette cause. »

Comment participer

Les clients sont invités à se rendre au magasin Couture Timber Mart situé au 2 chemin St-Onge à Richmond pour acheter leur slush et contribuer à cette cause. C’est une opportunité pour la communauté de se montrer solidaire et de faire une différence significative dans la vie des enfants à travers le Canada.

À propos de la Fondation Rêves d’enfants

La Fondation Rêves d’enfants Canada travaille sans relâche pour offrir des expériences inoubliables aux enfants gravement malades, leur donnant ainsi la force de faire face à leur condition. Chaque rêve réalisé apporte des moments de joie et un répit bien mérité pour les enfants et leurs familles.