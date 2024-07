2000 $ à la Fondation du CSSS du Val-Saint-François

Actualités — L’Étincelle — En cette période estivale, le temps chaud peut représenter un danger pour la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs qui effectuent une tâche physique, à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour prévenir des accidents graves ou même mortels, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la ...