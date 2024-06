Un souper aux homards qui rapporte 45 000 $

Windsor — Le souper aux homards de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François, qui s’est déroulé le 6 juin dernier, a permis d’amasser une somme d’environ 45 000 $ grâce aux 700 personnes qui ont alors contribué.

En ce qui concerne le volet « prêt à emporter », qui s’est tenu de 17 h à 18 h, à Windsor et à Richmond, pas moins de 150 personnes sont passées pour prendre possession de leur souper aux homards.

De 18 h à 19 h, en dépit de la chaleur, les gens de la Fondation ont accueilli 550 personnes à l’intérieur du Centre sportif J.-A.-Lemay.

Le responsable de l’événement, Denis Dion, parle d’un véritable succès. « C’est un succès sur toute la ligne. C’est un succès financier et un succès en ce qui concerne la satisfaction des gens présents. Le homard était fantastique. Le service était impeccable. La musique était très agréable », souligne celui qui est membre du conseil d’administration de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François.

À 19 h, une présentation audiovisuelle sur grand écran a rendu un hommage bien mérité à Gisèle Duval, décédée il y a quelques mois. « La Fondation se devait de rendre hommage à cette grande dame. Elle a été présidente de la Fondation du CSSS du Val-Saint-François pendant 22 ans. Après sa présidence, elle a continué à vendre des billets pour la loterie-voyage. C’est un élément extrêmement important dans la vie de la Fondation. Elle s’est assuré de la survie de la Fondation », insiste M. Dion.

« C’était très beau. Les gens présents ont vraiment apprécié cette portion du souper. Le tout s’est déroulé sur la musique de Jean-Pierre Ferland », ajoute-t-il.

D’ailleurs, la famille Duval était présente lors de l’hommage.

L’animation de la soirée a été confiée au journaliste Jean Arel. « C’était le maître de cérémonie. De ce côté, nous avons été très choyés. Et je crois que Jean a bien apprécié la soirée », de dire M. Dion.

« L’argent amassé servira à la population du Val-Saint-François, plus spécifiquement dans les CLSC et les CHSLD, à Windsor, à Richmond et à Valcourt.