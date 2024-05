Le Déjeuner des policiers permet d’amasser plus de 8800 $

Richmond — Le quatrième Déjeuner des policiers de la MRC du Val-Saint-François a permis d’amasser 8808 $, une somme record remise à la Fondation québécoise du cancer.

Au total, pas moins de 145 déjeuners ont été servis par les agents de la Sûreté du Québec le mercredi 8 mai dernier, entre 7 h et 11 h, au restaurant La Vieille Gare de Richmond.

L’objectif avait été fixé à 6500 $. « Grâce à nos précieux commanditaires et à la grande générosité de la communauté locale qui a fait de nombreux dons supplémentaires, ce superbe montant nous permettra d’être présents, au quotidien, pour accompagner les Québécois touchés par un cancer », souligne Marie-Claude Borja, conseillère, développement financier et campagne grand public à la Fondation québécoise du cancer.

D’une façon plus précise, la somme recueillie sera remise au Centre régional et Hôtellerie de l’Estrie de la Fondation québécoise du cancer, situé à Sherbrooke.

Entre autres, dans le cadre de cette activité de financement, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec a remis un chèque de 1000 $ à la Fondation québécoise du cancer.

« Nous desservons le même territoire du CIUSSS. Tout l’argent amassé restera en Estrie pour continuer à offrir les services que nous offrons aux bénéficiaires de cancer et à leurs proches », soutient Mme Borja.

Depuis 45 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. La Fondation offre ainsi des thérapies complémentaires — bien-être physique et soutien psychologique — à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province.

De plus, elle offre des programmes d’aide financière et juridique aux personnes atteintes en situation de précarité. Elle propose aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

« C’est un nouveau record pour la région du Val-Saint-François. La population a répondu à l’invitation avec une grande générosité, autant par leur présence que par les dons reçus au cours de la journée. C’est surprenant : le contexte économique actuel n’est pas évident », de dire la conseillère à la Fondation québécoise du cancer.