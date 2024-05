3e édition de l’activité « Un tatouage pour la santé mentale »

Val-des-Sources — Le samedi 11 mai dernier, l’organisme communautaire La Croisée des sentiers de Val-des-Sources tenait pour une troisième édition, l’atelier de tatouage public, en guise de support à la cause de la maladie mentale.

Comme l’événement ne cesse de gagner en popularité depuis ses touts débuts, les organisateurs ont décidé de tenir l’édition 2024 dans les locaux du Centre de loisirs Notre-Dames-de-Toutes-Joies.

Avec six postes de tatouages, soit le double de l’an dernier et plus de 150 personnes étant venues se faire encrer un des quatre petits montages proposés, lequel fut conçu à partir du même symbole de base, il est clair que l’on peut parler de belle réussite encore une fois cette année.

Bien qu’ils s’en réjouissent, Marie-Michelle Grimard, directrice adjointe et idéatrice du projet, ainsi que Guillaume Roy, intervenant à La Croisée des sentiers, nous confiaient ne pas être en mesure de cibler ce qui explique précisément la progression constante de l’activité, mis à part le fait que la population est de plus en plus à l’aise de parler de santé mentale.

« Les gens sont interpellés par la cause et on parle de santé mentale ouvertement et de manière accrue depuis quelques années. », confie M. Roy.

Sa collègue ajouta que de décider de s’imprégner d’un tatouage de la sorte est fort de sens « Le fait de se faire, faire un tatouage permet de le mettre bien en évidence et sert justement à déstigmatiser d’une certaine façon, un peu tout ce qui entoure la cause de la santé mentale. », a-t-elle dit.

Marie-Michelle Corriveau, une cliente venue expressément de Drummondville pour l’occasion confia avoir choisi de se faire tatouer en guise de preuve de vie, alors que cette dernière a traversé avec succès un épisode de dépression et qu’il est important pour elle d’en témoigner de manière positive aujourd’hui.

Résidente bien impliquée dans la région des Sources, Émanuelle Cassan trouvait également des plus important de venir supporter l’initiative de l’organisme en se faisant tatouer fièrement pour la cause.

Nouveauté cette année, alors qu’une poignée de commanditaires a décidé d’épauler La Croisée des sentiers dans son événement, soit la Binerie du Carré de Danville, Coop-Métro plus de Val-des-Sources, les entreprises François Grimard, ainsi que la ferblanterie Lapointe.

Sans véritablement parler de lever de fonds, il est tout de même important de souligner que 30 $ des 85 $ demandés pour le tatouage sont directement remis à la ressource communautaire en santé mentale, qui œuvre dans l’ensemble de la MRC des Sources. « Cette activité nous permet d’aller à la rencontre de la population et d’aider à nous faire connaître du grand public et/ou d’une clientèle qui ne nous connaîtrait peut-être pas nécessairement autrement. », de conclure Guillaume Roy.

Les membres de l’organisme désirèrent prendre quelques secondes pour remercier tous celles et ceux qui ont permis de près ou de loin, la réussite de cette édition et promet déjà d’être de retour de nouveau l’an prochain.