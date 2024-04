Un petit sourire en biscuit au profit de la fondation du CSSS des Sources

Val-des-Sources — La campagne annuelle du biscuit, sourire des restaurants Tim Hortons, est de retour cette année du 29 avril au 5 mai.

Ainsi, les franchisés de la populaire chaîne de restauration rapide pourront une fois de plus s’associer à l’organisme de leur choix, afin d’apporter un geste de soutien significatif au sein de leur collectivité.

De ce fait, les propriétaires du Tim de Val-des-Sources, situé au 400 du boulevard Saint-Luc, ont décidé d’appuyer pour une quatrième édition, la fondation du CSSS des Sources. C’est donc dire que l’organisme bénéficiera de 100 % des recettes issues de la vente de biscuits.

Rappelons que la somme de 15 159 $ avait été amassée localement, lors de la campagne de 2023 et ensuite remise à la Fondation du Centre de santé et de services sociaux des Sources, afin d’aider à supporter l’achat d’équipements destinés aux usagers de l’Hôpital, CLSC et CHSLD des Sources.

Au total des trois années de partenariat, ce sont plus de 17 315 $ d’argents nouveaux dont la Fondation du CSSS a pu bénéficier grâce à la générosité des gens et à la participation engagée des propriétaires Claude Boutin, Johanne Pearson et l’ensemble de leur équipe.

La Fondation du CSSS des Sources a pour mission, valeurs et engagements, d’améliorer la qualité de vie et des soins aux usagers du centre de santé et des services sociaux, par de l’achat d’équipements pouvant autant venir en aide aux personnes hospitalisées, qu’à ceux et celles recevant des soins à domicile ou en résidence au centre d’hébergement, de même qu’aux différents patients de passages.

« Lancée en 1996, la campagne du Biscuit sourire de Tim Hortons a depuis versé plus de 111 millions de dollars à divers organismes caritatifs et communautaires au niveau national, ainsi que chez nos voisins du sud. Uniquement l’an dernier, une somme record de 19,7 millions a été redistribuée parmi les 600 organismes sélectionnés. »