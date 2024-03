Le forum sur la sécurité alimentaire, un événement couronné de succès

Richmond — Le comité en sécurité alimentaire du Val-Saint-François organisait, le 14 mars dernier, au centre communautaire Aux Quatre vents de Saint-Claude, un Forum sur la sécurité alimentaire. C’est plus de 55 participants qui ont répondu présents lors de cette journée !

Cet événement visait à rassembler dans un même lieu tous les acteurs qui touchent, par leur mission ou leur raison d’être, à la sécurité alimentaire en particulier, mais plus largement, au système alimentaire du Val-Saint-François et à l’autonomie alimentaire des citoyens du territoire.

L’objectif de cette journée était non seulement d’offrir un espace de discussion, de partage et de réseautage à ces acteurs, mais également de permettre l’émergence de projets innovants et dynamiques visant à diminuer l’insécurité alimentaire et ses impacts sur notre territoire.

Animée par Annie Lamontagne, conseillère en développement des communautés à l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC), la journée a commencé par une mise en lumière ludique des principaux enjeux en matière de sécurité alimentaire sur le territoire.

La présentation dynamique d’une série de projets inspirants a ensuite permis de stimuler l’imagination des participants. La fin de la journée a été consacrée à l’idéation et à la création de projets concrets et réalistes par les participants.

« La journée d’aujourd’hui n’est que le début ! » indique Marie-Eve Cardin, organisatrice communautaire au CIUSSS de l’Estrie-CHU.

« L’événement visait à mobiliser tous les partenaires de la communauté autour des enjeux de sécurité alimentaire et je crois que le défi a été relevé ! La suite, c’est la mise sur pied des projets imaginés aujourd’hui ! » souligne Annie Tourville, agente de développement à la CDC du Val-Saint-François.

Le comité en sécurité alimentaire et la Table de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale du Val-Saint-François poursuivront maintenant les efforts de mobilisation de ces acteurs de la communauté afin d’en arriver éventuellement à la mise en place de certains des projets réfléchis pendant cet événement.