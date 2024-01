Windsor — Il est maintenant possible d’obtenir un rendez-vous la fin de semaine un samedi sur deux à la clinique médicale de Windsor. D’autres ajouts d’heures de service sont prévus au printemps prochain.

C’est possible depuis le 13 janvier dernier. Les rendez-vous sur ces plages horaires seront attribués selon les processus habituels.

Par contre, depuis le 22 janvier, la façon de prendre rendez-vous à la clinique ambulatoire de Windsor (anciennement appelée clinique de sans rendez-vous dirigé de Windsor) a été uniformisée. L’ancien numéro du 819 542-2777, option 6 n’est plus en vigueur.

Les personnes sans médecin de famille ayant besoin de consulter un professionnel de la santé devront appeler au Guichet d’accès à la première ligne (GAP) au 811, option 3 ou soumettre une demande en ligne au gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca.

Toute personne doit obtenir un rendez-vous et ne pas se présenter sur place à l’improviste. Cette offre bonifiée est possible grâce à la contribution du personnel médical, des infirmiers et des IPS.

« Nous sommes heureux de la bonification de service de la clinique ambulatoire de Windsor qui offrira maintenant des rendez-vous un samedi sur deux. Dans le contexte actuel du réseau et des difficultés liées à la pénurie de main-d’œuvre qui touche tous les secteurs, toute amélioration de service est une excellente nouvelle pour notre population, pour nos jeunes familles et nos aînés », mentionne Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

L’infirmière du GAP sera en mesure d’offrir des conseils en attendant le rendez-vous, ce qui n’était pas le cas lorsque l’appel était pris sur la ligne téléphonique locale. Rappelons que le GAP dirige l’usager vers le bon professionnel qui pourra répondre au besoin, ce n’est pas toujours un rendez-vous avec un médecin qui est requis.

Les personnes ayant un médecin de famille dans la région doivent appeler le lieu où elles sont inscrites, par exemple leur groupe de médecine familiale (GMF) si elles ont besoin d’une consultation.

« Le GAP a l’avantage d’avoir des heures d’ouverture élargies et la possibilité de recommander la personne vers un autre lieu de consultation ayant plus de disponibilités si elle l’accepte et que sa situation le nécessite. Cette façon de faire assure que toute demande de

consultation est traitée d’une façon équitable pour tous », affirme Karine Duchaineau, directrice générale adjointe des programmes sociaux et de réadaptation au CIUSSS de l’Estrie — CHUS.