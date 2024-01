Québec octroie 50 000 $ à la Croisée des sentiers

Val-des-Sources - La Croisée des sentiers de Val-des-Sources, qui est une ressource communautaire œuvrant dans le domaine de la santé mentale dans la MRC des Sources, a eu une excellente nouvelle de la part du gouvernement du Québec en décembre dernier.

En effet, le député de Richmond, M. André Bachand a annoncé, au nom du député de Papineau et ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Mathieu Lacombe, une aide financière maximale de l’ordre de 50 000 $ à l’organisme pour le projet « La santé post-pandémie des jeunes de la MRC des Sources. » M. Bachand a officialisé le tout en présence de la directrice par intérim de l’organisme, Mlle Caroline Blais, ainsi que de Guillaume Roy-Daigle, intervenant jeunesse à La Croisée des sentiers.

Établie dans les Sources depuis 1988, La Croisée des sentiers a pour mission [… de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant des problèmes de santé mentale ou des difficultés d’ordre émotionnel, en leur proposant support et accompagnement dans leurs démarches vers un mieux-être.] L’organisme mise d’ailleurs sur un important volet jeunesse, d’où est issu le projet faisant l’objet de financement de la part du gouvernement provincial.

Ce volet se déploie principalement par l’entremise d’activités de sensibilisation et de prévention, en collaboration avec différents partenaires jeunesse de la région, ainsi que directement auprès des jeunes dans la communauté.

Cet appui permettra également de poursuivre l’enregistrement du balado Pod’Troubles, lequel est disponible sur différentes plateformes et qui laisse la parole aux jeunes sur les enjeux qui les préoccupent ou encore sur ce qui maintient leur santé mentale positive.

« Nous souhaitons être encore plus présents auprès des jeunes directement dans leurs milieux, comprendre leur réalité et nous adapter à leurs besoins. Dans les dernières années, nous avons aussi vu une augmentation des demandes de suivis individuels provenant majoritairement des jeunes âgés de 20 à 35 ans. Nous souhaitons donc répondre à ce besoin qui démontre, encore une fois, l’importance de nos services ainsi que l’ouverture des jeunes à les recevoir. », de mentionner avec enthousiasme la directrice de la Croisée des sentiers.

De son côté le député André Bachand souligna l’importance d’une telle implication, notamment auprès de la jeunesse locale. « Les jeunes Québécoises et Québécois constituent la plus grande richesse de notre société. Je suis fier que notre gouvernement fasse de leur épanouissement une véritable priorité en soutenant des projets porteurs dans notre région. Notre Plan d’action jeunesse 2021-2024 comporte des moyens efficaces pour maintenir et renforcer le soutien à leur égard, en considérant les défis et les questions qui les concernent. »

« Comme collectivité, nous avons un rôle déterminant à jouer pour appuyer la jeunesse, dans toute sa créativité et son audace, afin qu’elle puisse réaliser ses ambitions. Votre organisation est un acteur de changement précieux pour le plein développement des jeunes du Québec. Nous vous remercions de votre engagement. », mentionna pour sa part le ministre Lacombe.