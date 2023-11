Accident mortel à l’usine Domtar : le coroner fait ses recommandations

Windsor — Le coroner Gilles Sainton a rendu publiques ses recommandations en rapport avec la mort des deux travailleurs qui ont perdu la vie dans l’effondrement d’un échafaudage de 16 niveaux à l’usine Domtar de Windsor survenu dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021.

Hugo Paré, alors âgé de 22 ans, et Yan Baillargeron-Bouffard, 39 ans, ont été retrouvés sans vie. Ils participaient à des travaux d’entretien dans le lessiveur de l’usine, dans un bâtiment d’une hauteur d’environ 10 étages.

D’après les observations faites lors de l’examen externe et celles faites à l’autopsie virtuelle, on en conclut que M. Baillargeon-Bouffard et M. Paré sont décédés d’asphyxie par compression du thorax.

Le coroner recommande par ailleurs à l’Ordre des Ingénieurs du Québec d’évaluer la possibilité de développer un partenariat avec la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail afin d’évaluer les pratiques actuelles en matière de montage et de démontage des échafaudages et de déterminer les améliorations possibles en ce qui concerne notamment la conception, les facteurs de sécurité, les hypothèses de conception, l’inspection avant utilisation, et la surveillance, afin de mieux protéger le public et les travailleurs en prévenant l’effondrement d’échafaudages.

« Je recommande à l’Association québécoise de l’industrie de l’échafaudage et de l’accès d’intégrer un mécanisme pour informer le concepteur du plan de montage de tout changement apporté à celui-ci afin de s’assurer que le montage est toujours sécuritaire », écrit le coroner.

Le plan de l’échafaudage ne semble avoir été fait que sous la responsabilité d’un seul ingénieur. Actuellement, les ingénieurs peuvent appliquer le contenu du Guide de pratiques professionnelles, sans obligation d’une vérification par un pair. Une validation par un autre ingénieur aurait peut-être pu permettre d’éviter cet accident.

Il suggère aussi à l’Association de s’assurer que le concepteur ait validé la conformité de l’échafaudage avant d’autoriser son accès aux utilisateurs.

Circonstances

Le 26 octobre 2021 un peu après, minuit, M. Paré et M. Baillargeon-Bouffard entrent dans le lessiveur par le trou d’homme. Leur tâche consistait à déboulonner les parois grillagées intérieures pour permettre le nettoyage des tamis. Vers 1 h 30, alors qu’ils avaient pratiquement terminé le travail dans cette section, l’énorme échafaudage s’effondre partiellement. Plusieurs ouvriers chutent. Les deux travailleurs sont sous les débris d’acier situé entre le 3e et le 4e étage.

Les équipes d’urgence arrivent dans les minutes suivantes. Une équipe spécialisée dans le sauvetage en hauteur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke se rend sur place.

Le 27 octobre 2021, vers 13 h 20, les secouristes localisent M. Baillargeon-Bouffard : il est sans vie.

Le 28 octobre 2021 vers 4 h 30, les secouristes réussissent à se rendre auprès de Hugo Paré. Il est également sans signe de vie ; son décès est confirmé à distance par un médecin d’après les observations faites par l’équipe de sauvetage.

L’enquête faite par les policiers de la Sûreté du Québec n’a retrouvé aucun indice suggérant qu’un acte criminel ait été commis.