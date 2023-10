24 h sur les pentes au bénéfice des enfants malades

Melbourne — Deux équipes du Camping Melbourne Estrie et de l’Auberge Papillon-Lune prendront part au 24 h Tremblant, une activité de financement au bénéfice des enfants malades.

L’événement aura lieu du 8 au 10 décembre prochain. La Fondation 24 h Tremblant soutient la grande cause des enfants par l’entremise d’organismes à vocation médicale et sociale et ce, dans le but ultime qu’un jour tous les enfants puissent grandir et s’épanouir en santé.

Dans la région, deux équipes de huit ont été formées. Ainsi, Stéphanie Kintzig-Pasquiou, Marc Pasquiou, Anais Pasquiou, Edwin Pasquiou, Paul Pasquiou, Florine Jadoul, Sylvain Masson, Kathryn Masson, Michel Masson, Joel St-Amant, Pascale St-Amant, Geneviève Courchesne, Marilyn Comeau, Megan Champoux, Laurence Major et Gaetan Masson forment les équipes Gemassume et les Amis campeurs.

Du samedi 9 décembre à midi au dimanche 10 décembre à midi, des équipes de 6 à 12 participants se relaient jour et nuit en ski alpin, en snowboard, en randonnée alpine, à la marche ou à la course.

L’objectif visé a été fixé à 8000 $, soit 4000 $ par équipe. « Nous allons donc solliciter les entreprises locales, notre famille et nos amis pour collecter des fonds », mentionne Stéphanie Kintzig, copropriétaire du Camping Melbourne Estrie et de l’Auberge Papillon-Lune.

Dans ce sens, les deux formations organisent un souper spaghetti-bénéfice (819 826-3135) qui se tiendra le 18 novembre prochain, dès 17 h, à la salle communautaire de Richmond, au 820, rue Gouin.

« Il y aura alors un encan silencieux. Nous sollicitons donc les entreprises de la région pour qu’elles puissent nous fournir des objets qui seront vendus. Le chansonnier Bruno Chirico s’est proposé pour faire l’animation de la soirée de façon bénévole. Ça va être une belle soirée », affirme Mme Kintzig.

Le succès et la croissance constante de l’événement permettent à la Fondation 24 h Tremblant de soutenir ces acteurs de changement, soit la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation du CHEO et la Fondation Tremblant, qui ont un impact majeur à l’échelle du Québec.

« Ainsi, nous pouvons parler de la cause des enfants malades et faire prendre conscience aux gens qu’améliorer leur vie au quotidien facilite la guérison », insiste Mme Kintzig.