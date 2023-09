Gagne ton Ciel remet 11 750 $ à l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie

Val-des-Sources — Réuni à la microbrasserie le Moulin 7 de Val-des-Sources, le jeudi 24 août dernier, le comité organisateur de l’évènement Gagne Ton Ciel recevait la visite du directeur Général de l’Association de la Sclérose en plaques de l’Estrie, M. René McKay.

Il s’agissait du moment tant attendu de la remise officielle du montant recueilli pour la sclérose en plaques, lors de l’évènement offrant au public, des promenades accompagnées en véhicules de type jeep sur les pourtours à l’intérieur de l’ancienne mine Jeffrey.

L’activité qui se déroulait le 22 juillet dernier et qui en était en sa troisième édition aura finalement permis d’amasser la somme de 11 750 $.

Ces argents permettront notamment d’aider au financement du plan d’intervention de première ligne, destiné aux personnes atteintes en Estrie. Cela servira également à faire avancer la recherche sur la sclérose en plaques à la Faculté de Médecine et des Sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

« C’est une grande fierté pour nous de remettre un tel montant à l’ASPE encore une fois cette année. Grâce à M. Bernard Coulombe, la ville de Val-des-Sources et de généreux partenaires tels que : Le Moulin 7, La Jambonnière de St-Rémi-de-Tingwick, la Miellerie King, Coop Métro Plus et le député André Bachand, nous avons de nouveau pu jumeler positivement notre passion pour les randonnées en jeep, à une cause des plus importantes, touchant beaucoup de monde dans notre communauté. », de mentionner M. José Laroche, organisateur et initiateur de l’évènement Gagne ton Ciel.

Il est à noter qu’avec le plus récent montant remis en 2023, ce sont plus de 30 050 $ au total que l’organisation aura amassé pour la Sclérose en Plaques depuis le lancement du projet en 2019.