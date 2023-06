Plus de 15  000$ seront remis à la Fondation du CSSS des Sources

Val-des-Sources — Les propriétaires de restaurant Tim Hortons et des millions de généreux invités ont uni leurs efforts pour fracasser le record de la campagne du biscuit sourire : ils ont recueilli 19,7 millions de dollars pour des organismes caritatifs d’un bout à l’autre du pays.

Cette année, à Val-des-Sources, les propriétaire(s) de restaurant Tim Hortons, Claude Boutin, Johanne Pearson et leurs invités ont contribué à récolter 15 159 $ en soutien à l’organisme la Fondation du CSSS des Sources. C’est la 3e année que Tim Hortons appuie la Fondation. Les fonds serviront à l’achat d’équipements destinés aux usagers de l’Hôpital, CLSC et CHSLD des Sources.

« Nous sommes très fiers et choyés du soutien qu’ont manifesté, encore une fois cette année, nos invités envers la campagne du biscuit sourire et les organismes caritatifs œuvrant dans leurs communautés. Ils nous ont permis d’amasser la somme record de 19,7 millions de dollars », affirme Axel Schwan, président de Tim Hortons au Canada et aux États-Unis.

« Pour obtenir un tel résultat, il faut faire cuire et décorer à la main des millions de biscuits sourire en l’espace d’une seule semaine. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont rendu cet événement possible, tous nos propriétaires de restaurant et membres d’équipe passionnés, ainsi que les bénévoles qui nous ont aidés à créer des sourires. »