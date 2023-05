Les élèves de l’Escale pédalent et amassent 9550$ pour Leucan Estrie

Val-des-Sources - Les 4 et 5 mai derniers se tenait à l’école L’Escale de Val-des-Sources, les 24h de vélos au profit de Leucan Estrie.

L’évènement-téléthon, qui se déroulait pour une deuxième année consécutive, consistait à pédaler à relais pendant une période de 24 heures sur les vélos stationnaires installés à la place publique de l’école secondaire afin de recueillir des fonds pour l’organisme soutenant les enfants atteints de cancer et leur famille.

C’est donc du jeudi 4 mai à 16h au lendemain 5 mai à la même heure, que les élèves en programme de santé global de 1er, 2e et 3e cycles du secondaire se sont mobilisés pour la cause. Ces derniers furent accompagnés aléatoirement dans leur défi par certains membres du corps enseignant, divers partenaires et autres membres du personnel de l’école.

Finalement, l’ensemble des valeureux efforts déployés par les jeunes auront permis d’amasser un montant total de 9550$ pour Leucan Estrie. Pour Mme Geneviève Paquin, enseignante responsable de l’activité, il s’agit d’une grande satisfaction de voir les étudiants s’associer à une cause aussi noble par l’entremise de ce défi.

Cette dernière ne cacha guère sa fierté face aux efforts et à l’engagement des jeunes, tout en soulignant le support et le niveau d’implication de la communauté dans la réalisation de cet objectif commun.

« Encore cette année, nous sommes choyés de pouvoir compter sur de généreux partenaires comme Centre aquatique régional de l’Érable pour un prêt de vélo ainsi que Déménagement et entretien Bouchard pour le transport des vélos », a-t-elle notamment mentionné.

« …merci à tous pour les dons et les futurs dons. Merci de faire la différence! Donnez généreusement au lien suivant afin d’encourager les élèves de Santé globale de l’école secondaire de l’Escale : http://www.webleucan.com/escale. »