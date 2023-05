Le CIUSSS de l’Estrie force la fermeture de la Résidence Wotton

Wotton — Autre coup dur pour la région des Sources mercredi dernier, alors que l’une des trop rares RPA de la MRC, mais aussi la seule de la municipalité de Wotton, s’est vue retirée sa certification par le CIUSSS de l’Estrie CHUS, donnant ainsi ordre à la Résidence Wotton de cesser ses activités, au plus tard le 8 juillet.

Une décision qui apparaît quelque peu paradoxale face au discours que tenait le grand patron du CIUSSS, lors de son passage en consultation citoyenne à Val-des-Sources il y a de cela moins de deux semaines.

En effet, en entrevue avec l’auteur de ces lignes, le président-directeur général, Dr Stéphane Tremblay, affirmait à ce moment vouloir faire le maximum pour accompagner et supporter les propriétaires de RPA de la région, afin de tenter d’enrayer d’autres fermetures potentielles et ainsi éviter le plus possible de déraciner les ainés de leur milieu de vie.

Cela dit, si les responsables du CIUSSS de l’Estrie lui rapportent des manquements au niveau de la qualité des soins prodigués aux résidents, le propriétaire des lieux, M. Marco Laprade, clame haut et fort que ce sont plutôt des retards administratifs et bureaucratiques, qui semblent pousser à leur décision.

« Mon métier premier c’est préposé, j’ai fait ça toute ma vie et lorsque nous avons fait face à la réalité d’un manque de personnel, j’ai préféré œuvrer sur le plancher et donner des soins de qualité à nos résidents, délaissant quelque peu le volet administratif. Cela dit, je reconnais que les documents et les rapports sont très importants également, mais à vraie-dire je ne m’attendais absolument pas à un tel dénouement, car selon moi il ne restait que quelques formalités à compléter aux dossiers. », de commenter celui qui opère la Résidence pour ainés de Wotton depuis décembre 2012.

M. Laprade déplore le peu de réponses à ses questions et le manque d’explications claires de la part du CIUSSS, quant aux manquements reprochés en ce qui concerne la dispense des soins.

Ce dernier affirme même qu’en plus de l’incompréhension et de l’onde de choc provoquée chez ses 16 résidents devant être relocalisés, le personnel soignant et les professionnels de la santé qui collabore avec la Résidence, lui confiaient s’expliquer difficilement ce qui a pu mener à pareille décision.

Malgré l’état de la situation qui l’afflige, Marco Laprade salue la récente annonce du Gouvernement du Québec, mentionnant des aides financières de l’ordre de 200 M$ sur cinq ans, lesquels seront mis à disposition, afin de tenter d’aider les RPA.

« Je demeure positif, mais très réaliste dans les circonstances. Je suis toutefois très content de constater que des ressources financières seront maintenant disponibles pour les RPA. Dans ce temps-là je me dis, voilà un coup de pouce qui donnera un peu d’air frais aux propriétaires de Résidences pour ainés et qui pourrait même permettre d’embaucher des ressources administratives en cas de besoin. C’est un geste significatif qui permet de me dire voilà, merci de nous aider pour le bien de la communauté, au lieu de chercher à nous fermer. », de poursuivre M. Laprade, qui espère toujours un revirement de situation dans le dossier.

« Je ne cacherai pas que je souhaite maintenir les activités de la Résidence Wotton et ainsi préserver le milieu de vie de l’ensemble de nos bénéficiaires. Je sens les gens de la région derrière moi et j’avoue espérer ardemment un soulèvement politique dans ce dossier. », de conclure celui qui se donne encore quelques jours pour analyser et prendre les décisions qui s’imposent quant à savoir de ce qu’il adviendra finalement de l’avenir de son établissement.